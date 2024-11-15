落實消防安檢與強化液化石油氣檢查　南消五大隊辦理安檢訓練

▲台南市消防局第五救災救護大隊， 15日上午辦理「2024年下半年消防安全講習訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊，為強化消防安全及液化石油氣檢查能力，降低公共場所危險因子，15日上午辦理「2024年下半年消防安全講習訓練」。



訓練除講解安檢檢查技巧外，並解說消防法與各類場所消防安全設備設置標準修改條文與範圍，部分法位階從「命令」提升至「法律」，在引用法條應注意適用條文，提升安檢人員法規知識。此次為精進液化石油氣販賣與串接場所的檢查技巧，模擬發現業者違規時，應該如何正確開立單據。並聘請領有消防設備人員證照且兼具工務建築背景人員擔任講師，分享建築相關法規並從不同角度解釋消防法規。

立法院本期院會三讀修正通過消防法部分條文，規定工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫的管理權人，火災發生時未立即指派專人至現場並協助救災，最重可處一千萬元罰鍰。除加重相關場所管理權人應負責任，也再次提醒業者在火災發生時該配合提供資訊協助救災。

黃偉哲市長表示，場所業者應重視「自己財產、自己保護」，公共安全不得有空窗期，除設置消防安全設備並落實公共安全，亦須定期維護保持堪用，落實理念，並呼籲市民共同關注消防安全問題，打造安全大台南，進而維護民眾生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，消防局除定期辦理安檢講習訓練並持續推動消防安檢專業化，藉以更新各項法令資訊，增進消防安全檢查效能。公共危險物品及液化石油氣的檢查亦是消防局檢查的重點項目。場所應定期辦理檢修與合格申報，維護設備常正常運作， 並加強自衛消防編組機制。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，五大隊地處傳統工業區除加強場所檢查外，業者也應重視公共安全，定期維護並檢視消防設備是否堪用，落實企業防災保持逃生通道暢通，並做好防火管理工作。