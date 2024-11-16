故宮攜手南藝大落實博物館公共化　推動研究展示及教育交流

▲▼ 故宮與南藝大簽訂MOU 共同推展博物館專業新篇章 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



國立故宮博物院與國立臺南藝術大學今（16）日在南藝大校慶日隆重簽署合作備忘錄，未來四年雙方將攜手展開合作，推動博物館研究展示及教育等交流與發展，強化學術與實務結合，落實博物館公共化政策。

故宮與南藝大為了加強交流的合作效能，由蕭宗煌院長與邱上嘉校長分別代表簽署，在關心文化教育的立法委員林倩綺委員見證下，議定雙方未來共同推動博物館學研究與文物保存相關計畫、策劃專業課程、提供學術資源與實習場域、舉辦研討會、論壇及教育活動等項目。

▲故宮與南藝大在校慶日(16日)隆重簽署合作備忘錄，未來四年雙方將攜手合作。(左起故宮蕭宗煌院長、林倩綺立委、南藝大邱上嘉校長 ) 。（圖／故宮南院提供）

故宮蕭宗煌院長在今天簽署儀式中特別感謝南藝大師生長期對故宮的支持。蕭院長表示，南藝大是距離故宮南院最近的藝術相關大學，其藝術史、古物維護與博物館學研究皆是博物館核心專業領域，而現任邱上嘉校長更是榮獲國家產學大師獎的文資修復人才培育專家。近年來故宮陸續與南藝大合作開設課程，積極參與博物館人才培育計畫。蕭院長強調，預計於116年完工的故宮南院二館，即以文物修護為核心，具有修復工坊及教育推廣空間，陸續與南藝大等學校產學合作下，樂見南院二館成為更多高教人才累積實踐經驗的平台。

▲故宮院長蕭宗煌致贈元王公望〈富春山居圖〉文創品〈山水載情 琉璃〉予南藝大, 喜迎未來雙方各種合作 。（圖／故宮南院提供）

去（112）年10月故宮和國立臺北藝術大學簽訂科技藝術相關合作，今年3月與國立中正大學簽定合作備忘錄，本次與南藝大的合作涵蓋更多面向，落實故宮與學界的交流，也深信跨界交流愈是積極頻繁，嶄新的合作策略與計畫也隨之激盪生成。可以預見，明年邁入100週年的故宮，即將迎接更多的挑戰，同時也將展開更多的可能。

▲故宮今(16)日與南藝大簽訂MOU，共同推展博物館專業新篇章 。（圖／故宮南院提供）