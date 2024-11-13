37歲男被診斷出HPV…10天花光積蓄治療　轉院後竟發現指標正常

▲ 張先生被光澤醫院的醫生誤診HPV。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

上海閔行一名37歲的張先生日前因全身發癢不適，至光澤醫院檢查後，被診斷出感染HPV病毒（人類乳突病毒）。他表示，自己嚇到馬上接受治療，但10天治療幾乎無效，甚至花光了自己的積蓄2.7萬元（人民幣，下同，約台幣12.2萬元）。

據《新民晚報》報導，張先生表示，自己被醫生告知，「HPV病毒四項指標陽性，其中高危險兩項，低危險兩項」，還附帶發炎，「主治醫師一再強調，應該趕緊用藥治療，不然會越來越嚴重，甚至有癌症的可能。」

張先生在初診當天，共花費855.4元，加上在光澤醫院連續治療的10天裡，共花費了27000多元，完成院內治療後，醫生又開出數百元的藥物，表示「這個病還需要在家中，繼續用藥治療」。

▲ 張先生的誤診報告。（圖／翻攝自新民晚報）

張先生嘆，高昂的醫療費用讓他不堪負荷，自己是從外地來打工的，平時靠做體力活維生，辛苦攢下的積蓄已經在光澤醫院花光了，更讓他疑惑的是，治療一段時間後，「病情」沒有任何改善，感覺毫無效果，「天天用藥打針，根本沒起到作用，身體反而越來越癢。」

張先生決定轉院檢查，另一家醫院的HPV檢查報告顯示，「全部指標都為陰性」。

他氣得直呼，「我拿報告問醫生，他告訴我什麼病都沒有，不用治療，我什麼病都沒有，光澤醫院為什麼讓我花這麼多錢治病呢？我整個人都不好了，用完光澤醫院的藥後，我的頭部出現了紅疹和脫皮現象 。」

光澤醫院起初不願回覆張先生，在經過相關單位調解後才表示，願意退還所有醫療費用，並賠償張先生兩個月的誤工費。

張先生表示，無法接受，自己為了治病，承擔了太多的心理壓力，還把工作給辭掉了，但目前院方處理問題的態度，顯得過於輕描淡寫。他希望，院方能查清事情的來龍去脈，給出明確的解釋和處理結果，不只是為了他自己，也是為了更多的患者。