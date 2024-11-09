上海股神「爺叔」被封號　官方嚴管「直播薦股」行為

▲上海爺叔因預言A股大漲爆紅。（圖／翻攝微博）



文／中央社台北9日電

上海廣東路被稱為「股市沙龍」，今年7月一名叫「上海爺叔」的老股民在廣東路公開預測9月A股將來一波牛市而爆紅。不過，有中國網友發現，「上海爺叔」近期在抖音平台開設的帳號被封號，被認為是官方釋出嚴管「直播薦股」的訊號。

上海廣東路的「股市沙龍」儼然是一般民眾的「金融中心」。週末，可以看見一群群人聚集在此地熱議股市走向，不少大爺與大媽會現場發表觀點，在今年9月A股迎來一波漲勢後，還出現股市網紅。

其中一名叫「上海爺叔」的老股民因在今年7月，率先預估9月A股將迎來一波牛市，原本股民不以為意，但隨著「十一長假」前中國人民銀行、金融監管總局與中證監三部門釋出救市訊號，A股飆漲，「上海爺叔」也因此聲名大噪。

除此之外，他還預測中國的中信證券會從7月22日開始連拉3個漲停板，讓中信證券隨即在各大股票平台熱榜上排名第一。這名爺叔還預測，2026年中國股市會漲到14600點，預測中信證券未來可以衝到700元。種種言論，讓「上海爺叔」的言論備受中國股民關注。

據21世紀經濟網、證券時報等報導，10月30日「上海爺叔」開設個人抖音平台帳號「愛在深秋」，直到被封號之前的9天內，追蹤人數超過40萬。他還在此前預告，11月9日晚間7點會進行首次直播。

不過，中國網友發現「愛在深秋」抖音帳號被封號，首次直播只能暫停，事件顯見中國官方加大打擊「直播薦股」與「抖音炒股」現象。抖音平台在6日晚間曾回應，平台會嚴厲打擊各類非法證券活動，對發現的違規內容與帳號，將採取封禁等手段。

從9月24日以來，隨著A股行情好轉，投資者入市熱情高漲，不少新股民進場，與炒股相關的抖音直播間也瞬間爆紅。

根據上交所最新披露數據，今年10月份，A股個人投資者新開戶數達到683.97萬戶，創下2015年6月以來的新高；個人新開基金帳戶54.65萬，也相當於前3個月的開戶總量。截至10月，A股個人投資者累計開戶3億6584萬9085戶。

有業內人士直言，現在炒股票也直播化了，多個主播同時吹1檔股票就能把股票漲停。

上海市錦天城（烏魯木齊）律師事務所律師袁燕飛表示，對於非法薦股，情節嚴重的可能會觸犯中國「刑法」。比如，通過虛假薦股訊息騙取投資者錢財的，可能構成詐騙罪；通過薦股訊息操縱股票價格、擾亂市場秩序的，可能構成操縱證券、期貨市場罪；通過發展下線/會員的方式進行非法牟利，還可能構成組織、領導傳銷活動罪。