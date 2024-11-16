天兔颱風在海面打轉　專家存疑：能否支撐到登陸

▲天兔颱風有持續減弱的趨勢 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風已減弱為強度最弱的輕度颱風，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。前中央氣象局長鄭明典表示，天兔在海面打轉。天氣風險公司資深顧問吳聖宇說，迷你天兔環流中心隱約可見，但已經相當弱，繼續觀察能否支撐到登陸。

鄭明典今日在臉書PO出雷達回波圖，並指出受垂直風切影響，對流區往北漂，低層環流在海面上打轉，近中心的雲系大多消散，「北漂的雲系給南台灣帶來一些雨勢，目前也逐漸減弱中。」

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▲天兔颱風在海面打轉。（圖／翻攝鄭明典臉書）

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，上午8時還在支撐的迷你天兔，林園雷達上仍隱約可見環流中心，但已經相當弱，繼續觀察能否支撐到登陸，南部、東南部的朋友請持續留意豪大雨發生的機會。

他提到，明天東北季風南下，北台灣天氣會有明顯的反差變化，降雨增多風勢增強溫度下降，感受程度將遠比這2天颱風期間來得明顯，北海岸、東北角、宜蘭一帶預報有較明顯的雨勢。

氣象署簡任技正伍婉華說，天兔颱風接近台灣的過程，到中午前後上到陸地的這段時間，將會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。明天東北季風南下，北部、東北部降雨變得明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部性大雨或豪雨。