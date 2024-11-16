2025年全球就業能力大學排名　台大、台科大進前100名

▲台灣大學是台灣排名最高的大學院校、世界排名第79。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）再度與法國人力資源顧問公司Emerging合作，14日發布2025年全球就業能力大學排名調查（GEURS），台灣有兩所大學搶進世界百大，分別為台灣大學和台灣科技大學。

14日發布的GEURS納入畢業生就業能力全球前250強大學。其中，台大排名第79，較上一次進步1名；台科大排名第82，較上一次進步4名。

清華大學則排名第189，較上一次進步多達11名。台灣的大學院校之中，進入就業能力全球排名前250名的即台大、台科大、清華大學這3所。

GEURS自2010年起發布，今年為第14次。根據Emerging和THE提供的資料，每一位受訪雇主可從全球超過1000所大學院校評選就業能力最強者，每人最多只能選擇10所。此次調查有來自33個國家的1萬3240位經理人參與，總計投下12萬9126票，是迄今樣本數最多的一次。

分析結果顯示，就業能力全球前10強大學依序為美國的麻省理工學院（MIT）、加州理工學院（Caltech）、史丹福大學、哈佛大學；英國劍橋大學；美國普林斯頓大學；英國牛津大學；日本東京大學；新加坡國立大學；英國倫敦帝國學院（Imperial College London）。

若比較國內大學院校得票總數，則全球前10名依序為美國、法國、德國、英國、中國、加拿大、澳洲、日本、南韓、瑞士。此次總計有來自超過40個國家地區的大學院校進入就業能力全球前250強。

Emerging共同創辦人、總經理貝拉克（Sandrine Belloc）告訴中央社，考量台灣的規模，台灣有3所大學進入就業能力全球前250強、且成績不俗，這令人印象深刻。

不過，台灣的大學院校雖然在「畢業生技能」和「學術表現」得分很高，但對外形象依然稍嫌模糊、缺乏識別度。貝拉克指出，若要脫穎而出、進一步強化畢業生就業能力與聲譽，台灣的大學院校需正視與企業合作的重要性。

貝拉克表示，「聚焦工作所需專業知識技能」十分關鍵，方法包括與企業合作發展工作本位學習（在真實或模擬工作環境中學習）、隨產業情況變化更新學校課程設計、打造具企業或實務經驗的教師群、導入強制實習制度等。

Emerging指出，世界各地雇主越來越將求職者的適應能力、以及工作或實習經驗列為優先評估指標。此外，分別有45.9%和45.1%的雇主強調「學習和適應新科技與潮流的能力」及「與他人合作的能力」的重要性。