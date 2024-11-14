怕激戰表情太醜「男友卻愛看」　網爆共鳴！男生曝真心話：有濾鏡

▲原PO好奇，發生關係時，男生會不會覺得女生表情很醜？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶發生關係時，可能會露出「不一樣」的表情。近日有網友發文表示，她和男友雖然已經交往一段時間，但每次發生關係時，她都還是覺得很害羞，不想讓對方看到她的表情，擔心會很醜。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男生會不會覺得女生做愛時的表情很醜啊」為標題發文，提到她和男友是彼此的初戀，雖然已經交往一段時間，也曾發生過好幾次關係，但每次只要一想到對方可能會看到她的臉，就讓她覺得很害羞。

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原PO表示，她覺得自己的表情應該很猙獰、很醜，可是男友卻說喜歡看，甚至還問她要不要在鏡子前面壞壞。對此，她也好奇是否有其他女生的想法和她一樣？而男生說喜歡看會不會只是場面話？

貼文曝光後，女網友留言回應，「我也好好奇，感覺就很醜啊，每次都想用手或棉被擋住」、「我也是一直都覺得：在那邊皺眉頭翻白眼，法令紋很明顯、雙下巴，到底哪裡好看性感」、「沒事，男生表情也很醜」、「我一直覺得表情一定很醜，所以我還是習慣關燈」、「男朋友不管什麼角度看我都好讚，但我覺得我好醜」。

男網友則表示，「男生應該會喜歡你當下的真實反應，不會覺得很猙獰或很醜之類的，所以不用太焦慮」、「不會，反而覺得蠻可愛，很好看」、「愛愛時會有愛愛濾鏡，請別擔心，放開心情」、「其實男生看起來是真的不會覺得醜，但女生自己可能比較沒辦法接受，畢竟我們接收電波的方式不一樣」。話題引發討論。