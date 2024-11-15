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菲律賓頒布海域法　中國國安部：領海基線也是底線

▲▼12月9日，菲律賓海岸警衛隊提供這張照片中，一艘中國海岸警衛隊船隻（左）在菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）接近南海黃岩島時使用高壓水槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中菲今年在南海發生多次衝突。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北15日電

菲律賓8日頒布「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」後，中國持續強化對南海的主權聲索。中國國安部今日揚言，「領海基線也是底線」，未來將會持續加強在黃岩島與相關海域的聯合執法。

菲律賓政府8日頒布「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域，中國10日隨即公布黃岩島的「領海基線」，以及圍繞黃岩島周邊16個經緯度位置，宣稱黃岩島的領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

中國國安部微信公眾號今日發文稱，菲律賓通過「菲律賓海域法案」和「菲律賓群島海道法案」，嚴重違反「聯合國海洋法公約」等國際法，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，嚴重破壞地區和平穩定，中方對此強烈譴責、堅決反對。

文章揚言，在涉及中國主權和領土完整問題上，「每一寸領土都絕不能也絕不可能從中國分割出去！」

▲▼中國海警隊員在黃岩島和菲律賓漁民對峙。中國海警聲稱，10月10日在菲律賓海域追擊菲海軍船隻。（圖／達志影像／美聯社）

中國國安部宣稱，「菲方海洋領土主張毫無依據」，並指菲律賓領土範圍由1898年「巴黎條約」、1900年的「華盛頓條約」、1930年「關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約」等一系列國際條約約定；菲律賓「海洋區域法」將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域「非法納入」菲方海洋區域，「無異於癡人說夢」。

文章並稱，菲律賓此番頒布的兩項法案是「侵權挑釁」，本質為「政治操弄」和凸顯「非法擴張海洋權益的意圖」。菲律賓單方面提起南海仲裁案並強行推動相關裁決，嚴重違反「聯合國海洋法公約」，中方「不接受、不承認有關裁決」，並認為任何基於裁決的主張和行動都是無效的。

文章還稱，菲律賓此番行為是「受到了某些域外國家的教唆和挑撥」，並直指美國「指使菲律賓在南海侵權挑釁」，且美方要求各國遵守「聯合國海洋法公約」，自己卻不加入，是雙標行為。

中國國安部稱，面對菲方嚴重侵權挑釁行徑，中方堅決反對並依法採取相關應對措施，除了10日公布黃岩島的「領海基線」之外，將會持續加強在黃岩島與相關海域的聯合執法。

中共解放軍南部戰區13日通報，組織海空兵力，在黃岩島「領海、領空」及周邊區域戰備警巡，並指這是南部戰區部隊「依法開展的巡邏警戒活動」；14日，中國海警接著在黃岩島「領海」及周邊區域執法巡查，並指這是「依法開展的維權巡航活動」。

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