天兔颱風「先襲菲律賓」再掃台！呂宋島下令疏散　4萬人情況危急

▲潭美颱風與接連多起風災連續重創菲律賓。(圖/路透社)



記者王佩翊/編譯

天兔颱風已增強為中度颱風,預估15日至17日最接近台灣,然而根據預測,天兔在靠近台灣前,會先橫掃菲律賓北部,預計從呂宋島北端卡加延省登陸。由於先前幾次颱風已經重創當地,造成至少150人死亡,因此卡加延省也不敢大意,當局已下令要求各市長強制疏散危險地區居民。據悉,該省至少有4萬名居民居住在危險地區。

根據《法新社》報導,近幾個月的多起風災已經導致菲律賓至少150人喪命,此次天兔颱風來勢洶洶,菲律賓當局不敢大意,13日已下令要求各地方首長撤離居民,並向聯合國災害救援辦公室尋求3290萬美元(約新台幣10億元)的援助。

菲律賓氣象局表示,天兔將成為3周內侵襲菲律賓的第5場風災,預計14日就會從呂宋島北端的卡加延省登陸。卡加延省民防局長管魯埃里·拉普辛(Rueli Rapsing)已經指示各市長疏散住在高危險地區的民眾,並強調如果有必要,可以動用武力或是實施強制撤離措施。他粗估光是卡加延省就有4萬名居民住在高風險地區,急需疏散安置。

▲菲律賓至今仍有2.8萬名受災戶住在政府設立的臨時收容所。(圖/達志影像/美聯社)

聯合國直言,連續的多場風災已經對菲律賓政府與當地家庭造成嚴重傷害。聯合國人道事務協調廳(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)預估,約有21萬人受到洪災影響,在未來3個月急須緊急生命保護和支援。

聯合國駐菲律賓協調員古斯塔沃·岡薩雷斯(Gustavo Gonzalez)表示,颱風頻繁來襲,災民與社區還未來不及恢復,就要面臨新的風災。

與此同時,另一個熱帶風暴「萬宜」目前位在關島附近,預計最快將於周末就會登陸菲律賓,進一步打擊救災行動。

根據菲律賓民防部門最新數據,至今仍有2萬8000名災民仍然滯留在地方政府設立的避難所。政府人員仍在積極修復供電與通訊設施,同時清理道路上的殘骸。