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天兔颱風「先襲菲律賓」再掃台！呂宋島下令疏散　4萬人情況危急

▲▼颱風潭美重創菲律賓。（圖／路透社）

▲潭美颱風與接連多起風災連續重創菲律賓。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

天兔颱風已增強為中度颱風，預估15日至17日最接近台灣，然而根據預測，天兔在靠近台灣前，會先橫掃菲律賓北部，預計從呂宋島北端卡加延省登陸。由於先前幾次颱風已經重創當地，造成至少150人死亡，因此卡加延省也不敢大意，當局已下令要求各市長強制疏散危險地區居民。據悉，該省至少有4萬名居民居住在危險地區。

根據《法新社》報導，近幾個月的多起風災已經導致菲律賓至少150人喪命，此次天兔颱風來勢洶洶，菲律賓當局不敢大意，13日已下令要求各地方首長撤離居民，並向聯合國災害救援辦公室尋求3290萬美元（約新台幣10億元）的援助。

菲律賓氣象局表示，天兔將成為3周內侵襲菲律賓的第5場風災，預計14日就會從呂宋島北端的卡加延省登陸。卡加延省民防局長管魯埃里·拉普辛（Rueli Rapsing）已經指示各市長疏散住在高危險地區的民眾，並強調如果有必要，可以動用武力或是實施強制撤離措施。他粗估光是卡加延省就有4萬名居民住在高風險地區，急需疏散安置。

▲▼潭美,菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓至今仍有2.8萬名受災戶住在政府設立的臨時收容所。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國直言，連續的多場風災已經對菲律賓政府與當地家庭造成嚴重傷害。聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）預估，約有21萬人受到洪災影響，在未來3個月急須緊急生命保護和支援。

聯合國駐菲律賓協調員古斯塔沃·岡薩雷斯（Gustavo Gonzalez）表示，颱風頻繁來襲，災民與社區還未來不及恢復，就要面臨新的風災。

與此同時，另一個熱帶風暴「萬宜」目前位在關島附近，預計最快將於周末就會登陸菲律賓，進一步打擊救災行動。

根據菲律賓民防部門最新數據，至今仍有2萬8000名災民仍然滯留在地方政府設立的避難所。政府人員仍在積極修復供電與通訊設施，同時清理道路上的殘骸。

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