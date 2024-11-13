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菲律賓頒布海域法　大陸海空軍赴黃岩島戰備警巡

▲黃岩島全景。（圖／翻攝新華社）

▲黃岩島全景。（圖／翻攝新華社）

文／中央社

菲律賓總統小馬可仕8日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」後，中國繼10日公布黃岩島「領海基線」作反制後，今天進一步派遣海空軍在黃岩島「領海、領空」及周邊區域「戰備警巡」。

央視新聞報導，中共解放軍南部戰區今天組織海空兵力，在黃岩島「領海、領空」及周邊區域戰備警巡，並指這是南部戰區部隊「依法開展的巡邏警戒活動」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」等兩項法案，並指新法凸顯出菲律賓保護海洋資源的決心，也讓菲律賓的國內法與國際法一致化，以提高菲國政府的海洋治理能力，加強經濟發展及國家安全。

同一天，中國外交部發言人毛寧在例行記者會對此表示，指該部已召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉，並指「菲律賓海域法」將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，「妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，此舉嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，中方強烈譴責，堅決反對」。

10日，中國政府就黃岩島領海基線發表聲明，圍繞黃岩島周邊公布16個經緯度座標，宣稱黃岩島的領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

中國外交部同日並聲稱，黃岩島是「中國固有領土」。中國政府根據「聯合國海洋法公約」等國際法及中國「領海及毗連區法」，劃定並公布黃岩島領海基線，是「中國政府依法加強海洋管理的正常舉措」。此舉使中菲黃岩島對峙情勢快速升高。

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