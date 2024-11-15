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研究揭夫妻「最完美年齡差」！　差太多婚後6到10年滿意度急速下降

研究發現夫妻間「這年齡差距」最完美　差距大結婚6到10年關係滿意度急速下降

▲ 現代人在擇偶時，有些人認為若一切都合得來，就會不在乎與伴侶的年齡差距。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

現代人在擇偶時，有些人認為若一切都合得來，就會不在乎與伴侶的年齡差距，近日據澳洲的一項研究顯示年齡差距較大的夫婦在結婚後的前6到10年內，關係滿意度比年齡相似的夫婦下降得更快，研究表明，在許多文化中，年齡差距1到3歲最為理想。對此，則有許多網友不同意，認為婚姻快樂與否全取決於伴侶的成熟程度。

據《每日鏡報》報導，澳洲的一項研究發現，年齡差距較大的夫婦在結婚後的前6到10年內，關係滿意度比年齡相似的夫婦下降得更快，而年齡差距為4到6歲的夫婦其關係滿意度略有下降，年齡差距為7歲或以上的夫婦的關係滿意度則繼續下降。對異性戀夫妻來說，年齡差距1到3歲（男方比女方年長）是最常見的，滿意度也最高。

簡而言之，研究似乎表明，在許多文化中，年齡差距1到3歲被認為是理想狀態，但一些研究人員認為，只要是年齡差距小於10歲的關係也會帶來相同的滿足感，但也強調「不過，在愛情方面，數字很少能說明全部問題，就算比伴侶年長或年輕得多，也有可能擁有完全適合你的關係。」

結果一出，便掀起熱議，有許多網友表示不同意，認為一個人的成熟度比他們的實際年齡更能表明關係是否會成功，「這取決於成熟程度以及你們如何對待彼此。」、「2個成年人之間的年齡差距都是可以接受的，這更多的是個人包容力、相互吸引力和抱負，以及共同的生活方式偏好問題」。

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