　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

現年37歲！薄瓜瓜曾任跨國企業分析師　哈佛教授誇：聰明具自信

薄瓜瓜長期定居海外，被哈佛教授誇獎聰明又認真。（圖／翻攝自路透網頁）

▲薄瓜瓜長期定居海外，哈佛教授誇他聰明又認真。（圖／翻攝自路透網頁）

圖文／CTWANT

前中共重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，今（15）日傳出低調來台，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，消息一出，震驚各界。作為中共「紅三代」的他，曾因顯赫家世而備受矚目，但薄熙來因2012年爆發的王立軍事件而遭到調查，薄家也隨之從政壇高峰迅速跌落谷底，而後薄瓜瓜長期滯留海外生活。在學時期，哈佛教授曾誇薄瓜瓜「聰明固執具自信」，過去還有外媒報導，他曾在加拿大知名集團擔任分析師。

現年37歲的薄瓜瓜自1998年起赴英國求學，剛開始經由友人介紹，進入貴族寄宿學校學習，2006年時正式進入牛津大學就讀，攻讀哲學、政治、經濟，2010年畢業，其中的哲學獲得一等榮譽獎。薄瓜瓜在牛津留學期間一度因成績不佳休學，並因多次失序行為引發爭議，例如曾對著牛津大學圍欄撒尿，或親吻外國女孩，這些行為傳回中國，讓他留下不良印象。根據維基百科資料顯示，當薄瓜瓜準備要申請進入哈佛大學時，但牛津大學的導師卻不願意幫他撰寫推薦信。之後薄瓜瓜順利進入哈佛大學甘迺迪學院，研讀公共政策，2012年碩士畢業。

相較於牛津大學，薄瓜瓜在哈佛老師則持相反意見，他表示「根據個人接觸，我認為他是典型的英式學校產物，聰明、固執、有自信」，並透露薄瓜瓜在哈佛讀書時相對認真，還曾協助校方組織訪華活動。

薄瓜瓜在英美兩國過著奢華生活，如高檔餐廳、豪車、派對、馬術活動等等，引來不少關注，紐約時報也曾大幅報導。知情人士指出，中共高層對貪腐與奢華有一定的容許，但前提是避免曝光。而薄瓜瓜一連串高調的炫富享樂行為，違背了中共「政二代」低調行事的潛規則，引發許多不滿，紐約時報甚至直言，薄瓜瓜的行為加速了薄家在中共政壇的沒落。

根據《環球時報》報導，薄瓜瓜曾在加拿大金融服務商鮑爾集團（Power Corporation of Canada）擔任2年半的商業分析師。報導指出，雖然薄熙來家族仍擁有一定影響力，但中國政治專家認為，薄家與外界來往有潛在風險。

香港中文大學教授林和立指出，薄熙來過去曾是習近平的競爭對手，因此鮑爾集團雇用薄瓜瓜讓他十分驚訝。對此，鮑爾集團時任副總裁兼總法律顧問勒梅（Stéphane Lemay）曾發出聲明透露，薄瓜瓜是透過「實習計畫」加入公司。

延伸閱讀
年輕時被主管罵　7旬翁不爽竟「失眠32年」：不是我的錯
煮飯洗衣服家事全包　人夫結婚5年「過2年無性生活」嘆：溝通沒用
大學課堂報告竟是「拜天公」！西裝男超順頌經網震驚　本尊發聲曝上台原因

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！國民法官判無期
盤點中華隊「12位高顏值球員」！他被封中職吳奇隆
北市國中驚爆連續性侵案　受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學
薄瓜瓜情定醫院千金！護理師證實：人長得帥又客氣
LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明
「自然人憑證」詐騙　北市女2000萬沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

現年37歲！薄瓜瓜曾任跨國企業分析師　哈佛教授誇：聰明具自信

工時80小時沒薪水！「馬斯克當部長」政府效率部徵才　驚人條件曝

AV女優「曾是日本籃球代表候補」！超狂運球上籃　震撼600多萬人

出席APEC峰會！尹錫悅、石破茂「恐難見到川普」　安排會晤習近平

哈瑪斯宣稱準備立刻停火　轟以色列「1舉動」沒誠意

美日澳防長會談17日登場　擬討論台海與北韓射彈

女追劇發現自家「和主角家長一樣」　網比對細節嚇壞：真楚門秀

傳駐日美軍司令部可能遷址　東京六本木成候選地

川普不挺烏克蘭！　俄軍無人機攻擊「單周暴增44%」

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

現年37歲！薄瓜瓜曾任跨國企業分析師　哈佛教授誇：聰明具自信

工時80小時沒薪水！「馬斯克當部長」政府效率部徵才　驚人條件曝

AV女優「曾是日本籃球代表候補」！超狂運球上籃　震撼600多萬人

出席APEC峰會！尹錫悅、石破茂「恐難見到川普」　安排會晤習近平

哈瑪斯宣稱準備立刻停火　轟以色列「1舉動」沒誠意

美日澳防長會談17日登場　擬討論台海與北韓射彈

女追劇發現自家「和主角家長一樣」　網比對細節嚇壞：真楚門秀

傳駐日美軍司令部可能遷址　東京六本木成候選地

川普不挺烏克蘭！　俄軍無人機攻擊「單周暴增44%」

漁船航跡詭異！竟是擱淺淡水河中　海巡緊急救援...8船員脫險

天兔颱風來了　離島交通船明77航次停開

家樂福馬來西亞100種美食大集合！自煮冬蔭功、南洋雞只要百元

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

白柴歐巴5年前後對比　長出超厚圍巾、腮幫子「眼神一樣派」

源田壯亮喜歡台式應援　想敲郭俊麟安打

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

UFO險撞客機　五角大廈公布757件案例

男遭逼供17小時崩潰認弒父…爸還活著

巴西醫院內大戰網美！她怨：大家只罵我

避免被摔爛！機場員工曝「行李箱要挑這款」

Fed放鷹　美股跌207點

美俄死對頭「首次連結」影片曝光

即／日皇室「最高齡成員」逝世　享嵩壽101歲

韓少校「勒斃分屍」裝石塊投河　人腿浮上來

南韓三星電子「股價狂跌」　425萬股民哭了

川普提名新任衛生部長　疫苗廠股價全下跌

大谷50轟球展出　美球迷驚訝高規格保全

蓋拉格：中共2027恐犯台　川普新防長剩2年阻三戰

川普提名司法部長　與少女開趴上床

健身男陳屍日曬機　飄惡臭才發現

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

44歲本土劇女星生了！

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面