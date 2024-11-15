現年37歲！薄瓜瓜曾任跨國企業分析師　哈佛教授誇：聰明具自信

▲薄瓜瓜長期定居海外，哈佛教授誇他聰明又認真。（圖／翻攝自路透網頁）

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前中共重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，今（15）日傳出低調來台，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，消息一出，震驚各界。作為中共「紅三代」的他，曾因顯赫家世而備受矚目，但薄熙來因2012年爆發的王立軍事件而遭到調查，薄家也隨之從政壇高峰迅速跌落谷底，而後薄瓜瓜長期滯留海外生活。在學時期，哈佛教授曾誇薄瓜瓜「聰明固執具自信」，過去還有外媒報導，他曾在加拿大知名集團擔任分析師。

現年37歲的薄瓜瓜自1998年起赴英國求學，剛開始經由友人介紹，進入貴族寄宿學校學習，2006年時正式進入牛津大學就讀，攻讀哲學、政治、經濟，2010年畢業，其中的哲學獲得一等榮譽獎。薄瓜瓜在牛津留學期間一度因成績不佳休學，並因多次失序行為引發爭議，例如曾對著牛津大學圍欄撒尿，或親吻外國女孩，這些行為傳回中國，讓他留下不良印象。根據維基百科資料顯示，當薄瓜瓜準備要申請進入哈佛大學時，但牛津大學的導師卻不願意幫他撰寫推薦信。之後薄瓜瓜順利進入哈佛大學甘迺迪學院，研讀公共政策，2012年碩士畢業。

相較於牛津大學，薄瓜瓜在哈佛老師則持相反意見，他表示「根據個人接觸，我認為他是典型的英式學校產物，聰明、固執、有自信」，並透露薄瓜瓜在哈佛讀書時相對認真，還曾協助校方組織訪華活動。

薄瓜瓜在英美兩國過著奢華生活，如高檔餐廳、豪車、派對、馬術活動等等，引來不少關注，紐約時報也曾大幅報導。知情人士指出，中共高層對貪腐與奢華有一定的容許，但前提是避免曝光。而薄瓜瓜一連串高調的炫富享樂行為，違背了中共「政二代」低調行事的潛規則，引發許多不滿，紐約時報甚至直言，薄瓜瓜的行為加速了薄家在中共政壇的沒落。

根據《環球時報》報導，薄瓜瓜曾在加拿大金融服務商鮑爾集團（Power Corporation of Canada）擔任2年半的商業分析師。報導指出，雖然薄熙來家族仍擁有一定影響力，但中國政治專家認為，薄家與外界來往有潛在風險。

香港中文大學教授林和立指出，薄熙來過去曾是習近平的競爭對手，因此鮑爾集團雇用薄瓜瓜讓他十分驚訝。對此，鮑爾集團時任副總裁兼總法律顧問勒梅（Stéphane Lemay）曾發出聲明透露，薄瓜瓜是透過「實習計畫」加入公司。

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