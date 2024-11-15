險墜百米深山谷！貨車下坡煞車失靈　大石卡車輪3人逃死劫　　

▲彰化148縣道大貨車摔落邊坡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化148縣道芬園鄉往員林路段，今日中午一名53歲黃男駕駛大貨車行經員草路下坡路段正要大轉彎時，疑似煞車失靈，失控衝入邊坡，車輪被大石頭卡住，很有可能滾落百尺深山谷，所幸消防火速到場，用水帶與繩索將車拉出固定，再破壞車頭將人救出，將3人送醫救治，至於詳細肇事原因待查。

消防局今日中午12時25分據報，在員草路二段大轉彎處有一輛大貨車不明原因失控摔入邊坡，立即調派員林、芬園、員林西區等消防分隊及義消趕往執行緊急救護任務，到達現場時發現駕駛身體多處擦挫傷已自行脫困，而車內尚有2名男乘客受困。

立即利用水帶+貨車捆綁帶(俗稱卡哩卡哩捆綁帶)固定貨車，再以繩索確保，避免車輛向下滑落。搶救人員先確認受困民眾生命徵象，給予頸圈固定，再利用油壓破壞器材及枕木，撐開變形車頭，協助脫困，以長背板固定救出。

有目擊民眾說，當下貨車輪胎遭大石頭卡住，消防很快到場將人救出，所幸黃男意識清楚，臉部及肢體擦傷、30歲男移工雖然意識不清，對聲音有反應，臉部兩處撕裂傷，右腳封閉性骨折、駕駛姪子22歲林男受困車內，意識清楚、右眼血腫，右大腿疑似封閉性骨折，將3人送往醫院救治，詳細肇事原因由警方後續調查釐清。