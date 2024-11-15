33歲男越南離奇亡！託夢前妻「殯儀館變夜店」　背後玄詭原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，疑惑「送花來二水殯儀館，怎變成夜店了？」他將「夜店招牌」上傳到網路，引發網友熱議，據悉，林男生前在越南從事博弈卻離奇死亡，當晚託夢給蔡姓前妻要她幫忙處理後事，經由擲筊決定，要來場特別的送行告別，喝酒、看辣妹熱舞，認識或不認識的，通通免費入場，來為他送行。

▲彰化二水殯儀館家屬為林男舉行夜店派對送行。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

▲林男死前留下的潦草字跡。（圖／業者提供，以下同）

根據訃文描述，林男生前曾向蔡姓前妻表示，「告別方式要很特別，想要夜店，喝酒、看辣妹熱舞，認識或不認識，通通免費入場，各式酒類喝通海，飲酒、熱舞、說故事」，所以蔡妻兌現承諾，請來專業團隊，在告別式當天打造「一日夜店」，並打造成最愛的聖誕節燈海。

據承辦整場派對業者指出，這整件事情相當玄奇，林男死亡當天不僅向前妻及叔叔託夢要幫忙處理後事，他死亡後，家人被通知前往越南，當天在屋內抽屜內找到一張林男死前親筆寫下的指自己「我中毒了、我是台灣人、被其他越南人下毒」，死亡疑點疑雲重重，家屬等來的只有一張火化證明及骨灰。

業者說整場告別式有別於一般喪家告別式布置，是因為林男生前是九龍九太子部將，亡後歸於太子麾下，已與一般亡者需要輪迴不同，也不須三獻儀式、家祭及公祭等等儀式，「夜店招牌」更沒有鮮花，而是附上一張亡者婚紗照的照片，寫著「宇宙星空派對，我們一起看星星」等文字，深情又浪漫，緩解平時莊嚴肅穆的氣氛，也是一種愛的循環。

亡者林男是雲林人，為何會選擇在二水殯儀館，也是經擲筊後林男選擇二水殯儀館環境較為清幽，也較符合他個人低調的個性，網友認為「選擇自己喜歡的方式離開，沒有不好」，也有人說「真的變成夜總會了」、大讚「這是一場老婆對老公諾言的兌現」。

派對時間在11月22日從下午5點至深夜10點舉辦「晉宇之夜」，現場備有燒烤及各式餐點，並於23日上午舉辦「遠行的祝福」，開放各界人士參加，以送神方式讓他回歸宇宙。對此二水鄉公所表示，喪家承租殯儀館戶外場地，外觀布置成夜店，屬喪家個人行為，公所並未規範，但已要求喪家布置不能影響其他喪家通行及影響周邊住戶居家安寧。