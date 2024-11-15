機車3貼接放學「誤觸油門衝對街」2車急煞險奪命　驚險畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉明正國小前，14日下午發生一起驚險的意外，1名騎士接2名學童下課後，1人站在踏板上，1人坐在後座，停在人行道前停等紅燈，疑似前方站立的小朋友誤催油門，機車突然往路口猛衝，閃過一輛暫停自小客後，險些撞上前向一輛剛好經過的自小客，所幸騎士很快將機車龍頭穩住。現在驚險畫面曝光，意外過程只有2秒卻讓人怵目驚心，警方也將開罰。

▲彰化騎士載學童3貼誤觸油門險撞車禍。

彰化踢爆網po出這段險撞影片，從畫面中可以看到明正國小前，有不少汽機車正在等著接放學的學童，而該名騎士機車手把上掛著餐袋，前後分別站著、坐著1名學童，正在斑馬線前停等紅燈，疑似站踏板小朋友誤觸油門，整輛機車突然往前猛衝，坐後方的小朋友嚇得放手、又將騎士抱緊，所幸騎士2秒內就將機車穩住，前方正綠燈直行的轎車也都緊急踩煞車，讓一旁的家長為他們捏把冷汗。

鹿港警分局初步調查，該名機車騎士11月14日16時48分許，一名機車騎士載著2名學童，於路旁停等紅燈，其中1名學童站立於前方踏板，疑似誤觸油門往路口急駛，所幸未發生交通事故。

秀水派出所所長陳駿瑋表示，因機車附載人員未依規定，且又有闖紅燈的違規事實，警方將分別依道路交通管理處罰條例，第31條第5項、第53條第1項製單予以舉發，分別處以300-600元、1800元-5400元罰緩，並呼籲機車駕駛人應依規定行駛，接送時切勿讓學童站立前方踏板、以維護機車騎士及乘客安全。

▲彰化騎士載學童3貼誤觸油門闖紅燈險撞車禍。（圖／彰化踢爆網提供，以下同）