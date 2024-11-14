　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三前夫私訊揭摩鐵激戰、車震　正宮聽「火辣錄音」氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿德（化名）與女子小琳（化名）發生婚外情，小琳的前夫透過臉書私訊告知此事，還提供兩人發生性行為的錄音檔給她，憤而決定對小琳提告求償100萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小琳應賠償人妻20萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲人妻控訴丈夫阿德與小琳發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿德有一陣子經常以加班為由早出晚歸，行跡十分可疑，後來她在臉書收到一則陌生訊息，對方聲稱是小琳的前夫，還說丈夫與小琳透過遊戲相識，丈夫會在遊戲中為小琳花錢，甚至專程請假、向朋友借車跑去和小琳約會，兩人曾在旅館、車上發生性行為。

為了證實自己說的是真的，小琳的前夫將性愛錄音檔交給人妻。在錄音檔中，除了錄到疑似性愛的聲音，還有兩人閒聊的對話，包含「休息○○券，但是還會便宜一點」、「對，平日，他還有分那個房型，有300跟200，然後就是假日的折100」等等；人妻認為，兩人討論房間價格時態度大方，顯然不是第一次約會，而且還為了下一次約會在做準備，憤而決定對小琳提告求償100萬元。

對此，小琳承認與阿德發生過性行為，但認為人妻的取證及採證方式有問題，相關的密錄設備應該是在阿德身上或車上，懷疑人妻為了取得證據而侵害隱私，這些證據應當沒有證據能力。

桃園地院法官認為，證據錄音檔的內容確實是阿德與小琳獨處時錄到的，但究竟是何人以何種方式、設備錄得，並不清楚，所以無法僅憑錄音檔內容就認為是人妻以不法方式竊錄所得；退一步而言，縱使錄音有侵害到阿德和小琳的隱私疑慮，但人妻並非以強迫或脅迫手段取得證據，因此不採信小琳的說詞。

法官接著表示，小琳不否認曾與阿德發生性行為，依據對話內容也可以明確判斷出兩人有「超友誼」的關係，確實侵害到人妻的權益，考量到雙方身分、地位、經濟狀況等因素，最終判小琳應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔路徑西修「更靠近台灣」！　日氣象廳新路徑曝
找朋友前妻上摩鐵QK　買早餐回來發現她死了
國道「風火輪」砸爆小客車！　奪命瞬間曝
「這最好是全壘打啦」　蔡其昌將提申訴
錢櫃22歲女員工墜亡　表姊夫悲吐：她只是為了要關窗
快訊／最快17:30發陸警！　往南走或轉北是關鍵
失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

埔里透天厝竄火！8旬翁嗆傷灼傷還跌倒　勇鄰助及時逃生

國小校長被控性侵！再爆棄「災後校園」不管　還蹺班衝摩鐵開房

快訊／新店直潭驚見男浮屍！卡排水閘肢體腫脹　身分待釐清

聚會結束邀共乘小黃！送她回家熊抱亂摸　色男這下慘了

PO網「毒蛋入侵南台灣56％在高屏」被訴　法官判無罪理由曝

國道天降輪胎「奪命畫面曝光」！飛出冒火猛砸　小客車駕駛慘死

阿里山福美吊橋「木棧道崩塌」釀1死4傷！　家屬悲痛擬提國賠

快訊／林口東林橋1男墜10層樓高橋下　雙腿骨折命危送醫

超詭異！找朋友前妻上摩鐵QK　半夜3點買早餐...回來發現她死了

錢櫃22歲女員工墜亡…遺體今相驗！表姊夫悲吐：她只是為了要關窗

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

埔里透天厝竄火！8旬翁嗆傷灼傷還跌倒　勇鄰助及時逃生

國小校長被控性侵！再爆棄「災後校園」不管　還蹺班衝摩鐵開房

快訊／新店直潭驚見男浮屍！卡排水閘肢體腫脹　身分待釐清

聚會結束邀共乘小黃！送她回家熊抱亂摸　色男這下慘了

PO網「毒蛋入侵南台灣56％在高屏」被訴　法官判無罪理由曝

國道天降輪胎「奪命畫面曝光」！飛出冒火猛砸　小客車駕駛慘死

阿里山福美吊橋「木棧道崩塌」釀1死4傷！　家屬悲痛擬提國賠

快訊／林口東林橋1男墜10層樓高橋下　雙腿骨折命危送醫

超詭異！找朋友前妻上摩鐵QK　半夜3點買早餐...回來發現她死了

錢櫃22歲女員工墜亡…遺體今相驗！表姊夫悲吐：她只是為了要關窗

埔里透天厝竄火！8旬翁嗆傷灼傷還跌倒　勇鄰助及時逃生

怪物！馬刺溫斑亞馬轟生涯新高50分　主場拆了巫師

南韓電動車今晨連續「起火自燃」　皆使用韓國製電池

國小校長被控性侵！再爆棄「災後校園」不管　還蹺班衝摩鐵開房

2人666爽吃肉！高雄燒肉店開幕限時優惠　打卡再送KTV歡唱券

開轟好投勝韓國　陳晨威、林昱珉及陳傑憲賽後跳舞影片曝光

國安人士：台美對強化威懾力有共識　未提軍購清單

香港首次「打風不停市」　券商員工提早上班「怕交通出狀況」

每天喝2杯！「老牌手搖飲」倒不了　一票人超愛：低價選擇多

天兔颱風路徑西修「更靠近台灣」！　日氣象廳曝襲台時間點

社會熱門新聞

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

浪犬遭轎車來回輾壓　肇逃駕駛被肉搜

即／31歲女陳屍台中摩鐵　「黑豹裝」友人被警帶回

21歲正妹被騙赴泰當豬仔！「閨蜜」是前科刺青男

旅行團遊阿里山遇棧道斷裂　涼亭完工13年奪命1死4傷

北檢證實：查扣木可公關3883萬

快訊／北上大貨車輪胎噴飛！南下小客車遭砸中駕駛命危

即／北市錢櫃傳墜樓！22歲女員工突墜8樓「無呼吸心跳」

更多熱門

相關新聞

送貨員見女子獨行伸狼爪襲胸　性騷代價曝

送貨員見女子獨行伸狼爪襲胸　性騷代價曝

桃園市吳姓男子今年6月間騎車送貨，行經龍潭區鄉間小徑見一名身材曼妙女子獨行，竟萌生淫念，趁女子不及備之際伸出襲胸性騷得逞，女子不甘受辱後憤而報警處理；桃園地院審理時，吳男坦承犯行不諱，法官審酌吳男與女子素不相識竟為性騷擾，法官審結依性騷擾罪判處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，還可上訴。

夫離家13年變通緝犯　妻心寒離了

夫離家13年變通緝犯　妻心寒離了

幫樂天女孩私接活動被炒！前領隊官司贏了

幫樂天女孩私接活動被炒！前領隊官司贏了

狼師三度對女同事襲胸摸大腿　惡行揭露下場曝

狼師三度對女同事襲胸摸大腿　惡行揭露下場曝

桃園女賣「18根菸」　下場要關2年

桃園女賣「18根菸」　下場要關2年

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面