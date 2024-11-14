小三前夫私訊揭摩鐵激戰、車震　正宮聽「火辣錄音」氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿德（化名）與女子小琳（化名）發生婚外情，小琳的前夫透過臉書私訊告知此事，還提供兩人發生性行為的錄音檔給她，憤而決定對小琳提告求償100萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小琳應賠償人妻20萬元較為適當。

▲人妻控訴丈夫阿德與小琳發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿德有一陣子經常以加班為由早出晚歸，行跡十分可疑，後來她在臉書收到一則陌生訊息，對方聲稱是小琳的前夫，還說丈夫與小琳透過遊戲相識，丈夫會在遊戲中為小琳花錢，甚至專程請假、向朋友借車跑去和小琳約會，兩人曾在旅館、車上發生性行為。

為了證實自己說的是真的，小琳的前夫將性愛錄音檔交給人妻。在錄音檔中，除了錄到疑似性愛的聲音，還有兩人閒聊的對話，包含「休息○○券，但是還會便宜一點」、「對，平日，他還有分那個房型，有300跟200，然後就是假日的折100」等等；人妻認為，兩人討論房間價格時態度大方，顯然不是第一次約會，而且還為了下一次約會在做準備，憤而決定對小琳提告求償100萬元。

對此，小琳承認與阿德發生過性行為，但認為人妻的取證及採證方式有問題，相關的密錄設備應該是在阿德身上或車上，懷疑人妻為了取得證據而侵害隱私，這些證據應當沒有證據能力。

桃園地院法官認為，證據錄音檔的內容確實是阿德與小琳獨處時錄到的，但究竟是何人以何種方式、設備錄得，並不清楚，所以無法僅憑錄音檔內容就認為是人妻以不法方式竊錄所得；退一步而言，縱使錄音有侵害到阿德和小琳的隱私疑慮，但人妻並非以強迫或脅迫手段取得證據，因此不採信小琳的說詞。

法官接著表示，小琳不否認曾與阿德發生性行為，依據對話內容也可以明確判斷出兩人有「超友誼」的關係，確實侵害到人妻的權益，考量到雙方身分、地位、經濟狀況等因素，最終判小琳應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。