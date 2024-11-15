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潘孟安率試委人選拜會乾等5分鐘　國民黨團提6問要求表態

▲▼總統府秘書長潘孟安 帶領考試院院長被提名人周弘憲 副院長被提名人許舒翔 及考試委員被提名人 拜會國民黨團 傅崑萁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府秘書長潘孟安帶領考試院院長被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔，及考試委員被提名人拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（15日）偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。但因潘孟安抵達黨團的時間院會仍在進行中，一行人在會議室等了5分鐘，一直到12時6分黨團總召傅崐萁等人才抵達。雙方交流時，國民黨團對被提名人提出多項書面問題，包括近期引發風波的「波波醫師」、警察年改等6大議題，要求考試委員被提名人屆時明確表態，並實問實答。

傅崐萁等和潘孟安一眾人見面時，先握手致意。傅崐萁說，國民黨團今年8月中就靜候考試委員被提名人，希望名單盡快送到立法院，也希望進行審議，讓考試院能在9月1日順利銜接，但執政黨無強力推動。目前朝野協商已通過相關時程，後續會儘速把考試委員人事案審議完畢。

▲▼總統府秘書長潘孟安 帶領考試院院長被提名人周弘憲 副院長被提名人許舒翔 及考試委員被提名人 拜會國民黨團 傅崑萁。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁提到，對於相關被提名人，都會抱持非常審慎的態度，一一詢問、溝通並尋求相關答案，希望都是國家的一時之選。國民黨今日敞開大門，歡迎潘孟安秘書長等帶領考試委員被提名人拜會，有更多認識跟了解。

潘孟安致詞時一一介紹被提名人背景並表示，總統依照憲法增修條文，提名考試院正副院長和考試委員，總統咨文於5月31日送交到立法院，立法院也在6月7日於全院審查會通過，總統此次提名的9位被提名人，兼顧到性別、族群以及學術歷練的平衡。

林思銘說，國民黨對考試院人事審查，秉持嚴謹、客觀態度，國民黨將以書面提出數個問題，請各位被提名人要實問實答，這都會作為未來實質審查的重要參考依據。

至於書面問題，林思銘續指，將針對年金改革制度檢討、警察年改、退撫基金運作與績效的強化，以及醫護不足與波波醫師解決、新住民考試加分、政府律師的問題等。

▲▼總統府秘書長潘孟安 帶領考試院院長被提名人周弘憲 副院長被提名人許舒翔 及考試委員被提名人 拜會國民黨團 傅崑萁。（圖／記者屠惠剛攝）

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