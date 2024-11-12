考試院人事僵局有解！　韓國瑜宣布12／17行使同意權表決

▲朝野協商，考試院人事同意權時程敲定 12/17行使表決權。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院三黨不過半情勢下，明年度中央政府總預算案喧騰多時，朝野黨團終於同意交付委員會審查，接續司法院大法官、考試委員和國家通訊傳播委員會（NCC）委員三大人事今（12日）下午舉行朝野協商，終於有進度，三黨達成共識將啟動處理人事案，考試委員將在12月17日進行表決，審查方式還在協商中。

民眾黨團總召黃國昌表示，新規定有新時程，如果各黨團都可以配合，民眾黨沒意見，現在的人事同意權要積極加以進行，符合國家運作需要，只有一個小問題，今天其實只有司法院跟考試院，NCC委員的提名應該是交通委員會負責吧？只是誰要負責排案？不排就要這樣耗下去嗎？社會大眾都很關心審查問題，上會期利用院會總質詢確認卓榮泰的爭議，當初在野的善意是詢問是否要重提，還是要背書？結果交委會從未排審過一次，若社會有期待，今天是否要一起討論？

民進黨團總召柯建銘則感嘆，過去總總讓他過去，大法官釋憲後都有時間限制，有關於考試院跟司法院人事權，周萬來那邊應該有說明，可以同時並行沒問題，黃國昌說NCC同意權總不能丟著不審，召委不管是藍綠，可以審時都要排。

國民黨團總召傅崐萁也強調，國民黨在八月下旬就準備好對考試院人選會審查，對於司法院部分，總統在最近的一個多月才提出來，國民黨準備很久了，對所有國家重要的總統提名人事全力配合審查，但過去陳水扁前總統執政時，不管是考試院還是監察院人選提名，都會跟在野協商，一起集思廣益提出英才，但現在並未看到有對在野徵詢，國家的人才是為全民做事，不是服務政黨，集合朝野的意見把最好的人才推薦給總統，比較遺憾今年沒有這些徵詢；第二，過去即便是陳水扁還是蔡英文，提名的大法官或是司法院正副院長都會拜會在野黨，「我不願意猜測賴清德是否要矮化在野，但尊重是基本要的。」

柯建銘發言時則駁斥，有關同意權行使，過去陳水扁跟蔡英文都沒有跟在野協商，這是要充分尊重總統職權，總統怎麼提名都無權干涉。傅崐萁又笑說，柯建銘已經是活化石，但剛剛好就好，希望朝野和諧就要集思廣益，不是說總統提名前一定要協商，而是徵詢，柯建銘要強力表達這是總統職權，在野又沒說不能這樣做，只是朝野要和諧進行比較順利。

針對司法院與考試院人事案，三黨協商一小時後，各黨都同意開始審查，國民黨與民進黨團主張利用每周二、五審查人事權，立法院議事處原本協調周五、周二的一次會，先處理報告事項，再處理人事權。藍綠分別推派3位代表、民眾黨1位，每位20分鐘發言，但民眾黨希望時間安排更細緻，且認為僅有院會處理人事案並不夠，因此各方還在持續協商中。

若依藍綠初擬時程，考試院有望在12月13日完成人事權表決，民進黨另希望在12月12日與17日進行司法院大法官相關的詢答。由於考試院與司法院要分開處理，且審查期不得少於1個月，預計司法院大法官人選要等到明年1月才有機會通過，但各方仍在協商中。

最終經過協商，立法院長韓國瑜宣布，考試委員將於11月15日啟動審查，中間院會下午將開全院委員會，到12月17日記名表決，每位委員需面對藍綠3位立委、白1位立委質詢。

