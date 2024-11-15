網傳「憲法訴訟修法應變計畫」　國民黨團急否認：不會排入今議程

▲網傳「憲法訴訟修法應變計畫」，國民黨團急否認。（圖／讀者提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲近日提出憲法訴訟法修法版本，不僅綠營不認同，民眾黨立委黃珊珊也不支持。立法院司法及法制委員會14日協商該案，但經過90分鐘討論，朝野未取得共識，該案送立法院長韓國瑜協商。而昨晚開始，網路上瘋傳一份「應變計劃」，指藍營將在今日院會變更議程，將憲法訴訟法排在下週二進行三讀。對此，國民黨團書記長林思銘今（15日）表示，沒有的事情也可以造謠，不管是憲法訴訟法或選罷法都不會在今天排入議程表決。

網路上有一份「憲法訴訟法第5、30、43、95條修法應變計劃」，內容直指「15日院會，黨團提出變更議程，將本法案排入。18日憲法訴訟法第四條、第九十五條過冷凍期，第三十條及四十三條目前進度為逕付二讀。」

內容也提及，11月19日(二)院會三讀(黨團提出本法反復議，民進黨不能再提復議)，當日提出修正動議，將第95條草案文字再修正為「本法修正條文自民國一百一十三年十一月二十九日生效」。19日請立法院於本法通過後，當日即請立法院秘書處諮請總統公告(10日内均可公告，公告後3日生效)。法案公告期間，因未生效，不能提出釋憲，縱提出釋憲，憲法法庭應不受理(大法官第1123號會議決議參照)。

對此，林思銘直言，「沒有啦，亂扯」，民進黨或相關的猜測真的佩服他們，都沒有的事他們可以瘋傳造謠。國民黨團立法都有一定步驟，不管是憲法訴訟法或是選罷法最近才協商，院長韓國瑜也裁示說要溝通，不管是憲法訴訟法或選罷法都不會在今天排入議程表決。

