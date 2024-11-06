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川普勝選！美中角力將加劇　中國準備迎接更多競爭

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普通過270張選舉人票門檻篤定當選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

隨著共和黨總統候選人川普自行宣布打敗民主黨對手賀錦麗、贏得美國總統大選的勝利，中國準備迎接未來4年在貿易、科技與安全方面更加激烈的美中超級大國競爭。

路透社報導，中國戰略家指出，儘管他們預期川普會發表更激烈的言論，甚至可能施加嚴厲的關稅，但有些人認為，川普的孤立主義外交政策或許會為北京當局帶來擴大影響力的機會。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員趙通表示，「中國領導人可能會努力與川普保持表面友好的個人關係，同時加大力度擴張中國的實力與影響力。」

全球權力真空

香港大學當代中國與世界研究中心研究員黃裕舜表示，鑒於川普的「交易型、孤立主義、反全球化與反多邊外交政策」，一旦川普當選，中國可能會加強與全球南方、歐洲及東北亞國家的關係。

趙通補充說，「中國預期川普在第2個任期內將進一步退出國際協議和承諾，這將為中國創造機會，在逐漸出現的權力真空中擴大影響力。」

川普曾表示，台灣應該向美國支付保護費，並稱台灣搶走了美國的半導體生意。

上海國際關係學者沈丁立表示，拜登政府的台灣政策與前川普政府大相逕庭；他認為，「川普未來不太可能為台灣提供相同的支持」。

川普的關稅威脅

川普曾倡議對中國銷美商品課徵逾60%稅率的新關稅，並結束中國最惠國的貿易地位。分析人士表示，貿易戰的前景已經讓中國領導層感到不安。

中國每年向美國出售價值超過4000億美元的商品，並為美國人從其他地方購買的產品提供數千億美元的零件。

趙通說，「北京當局尤為擔心川普會重啟貿易戰，特別是在中國目前面臨重大內部經濟挑戰的情況下。」

「中國也預計川普會加速（美中）科技與供應鏈的脫鉤，此舉可能會威脅中國經濟成長，並間接影響中國社會與政治穩定。」

趙通補充道，作為因應，中國可能會加緊推動科技和經濟自給自足，同時面臨需要與俄羅斯等國加強經濟關係的壓力。（譯者：王嘉語／核稿：嚴思祺）

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