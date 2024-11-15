快訊／2地明晚前達停班停課標準　最新風雨預測出爐

▲最新風力預測。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風龜速進逼，暴風圈預計今(15日)深夜觸陸，中央氣象署公布最新風雨預測，未來24小時雨量預測方面，台東縣山區明天晚間8時前符合停班課標準；至於風力，恆春半島明午前符合停班停課標準。不過是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

根據氣象署今下午4時最新風雨預測，未來24小時雨量部分，明天晚間8點前台東縣山區累積雨量預測達200到340毫米，達停班停課標準；風力方面，明天中午12時前，恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達標。

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▲最新雨量預測。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（屏東縣等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

天兔颱風緩慢往台灣西南方近海推進，暴風圈預計今深夜碰觸南方陸地，花蓮以南、台南以南越晚風雨越明顯，後續受高壓強弱影響出現2路徑，可能明天下半天登陸，在陸地上或出海後消散；若在西南方近海續往西南移動，可能不登陸，今晚到明天將是路徑變化關鍵。