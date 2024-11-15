天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

▲天兔颱風1430路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風加速了，以每小時9公里速度靠近台灣，氣象署預估暴風圈今深夜開始影響台灣，率先碰觸恆春半島和台東，花蓮以南和台南以南越晚雨越大，將提早明天中午登陸南方陸地，不排除「上岸」後減弱消散。

天兔颱風今下午14時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約150公里之處，速度略加快，以每小時9公里速度，向東北轉東北東進行，不過天兔強度減弱，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新資料顯示，第25號颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向東北轉東北東移動，其暴風圈已進入台灣南方近海，對高雄、屏東、台東及恆春半島將構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。陸警範圍依舊為高雄、屏東、台東、恆春半島。

▲天兔颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華表示，天兔中心強度減弱，暴風半徑維持120公里，將朝台灣西南方近海移動，持續接近台灣，外圍環流則已經開始影響花蓮以南和台南以南地區。

伍婉華表示，天兔颱風未來將往北北西朝東北移動，預估轉往東北移動過程中，速度不會太慢，會加快一些，今天深夜暴風圈將開始影響台灣，颱風中心將在明天中午前後在南端陸地登陸，強度越來越弱，登陸後可能在陸地上減弱為熱帶低壓。

▲天兔颱風影響降雨。（圖／氣象署提供）

至於強降雨區域將集中在暴風圈區域，伍婉華表示，今天中午到現在，台東、屏東山區出現40毫米時雨量，台東、屏東山區有局部大雨，雨勢持續累積；之後隨颱風靠近，花蓮以南、台南以南越晚雨勢越明顯，今天下半天到明天上午影響最劇，台東、恆春半島、屏東山區有局部豪雨，花蓮、屏東平地、高雄、蘭嶼等有局部大雨，明天颱風「上岸」後減弱，降雨逐漸緩和。

伍婉華表示，明天晚上到周日北部、東北部隨東北季風南下影響，將開始下雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨，周日東北季風南下後，可能出現局部豪雨；溫度方面，明天高溫下降2到3度，周日轉更涼。