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每次加完油！他都被問「要不要買1瓶」　大票認證：老車很有用

▲▼自助加油,機車加油。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PＯ加完油，都會被問要不要買汽油精。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這瓶是智商稅嗎？」一名男騎士透露，每次加油都會被問要不要買汽油精，但他不想浪費錢，因此從來沒買過，好奇「加了真的有效果嗎？ 還是其實是智商稅？」文章曝光後，網友紛紛點頭認證，「18年老機車催油門，車子的動力會斷斷續續的，加了幾次之後就好了」。

一名男網友在Dcard表示，每次加油員都很看得起他，加完油總會多問一句，要不要買一罐汽油精，但都遭到原PO婉拒，「我都瀟灑說不用，沒其它原因就因為窮！」

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對此，原PO好奇拋問，「所以這個加了真的有效果嗎？ 還是其實是智商稅？」

文章曝光後，一票機車族認證加了真的有差，「其實真的有用！前一陣子我的機車突然在要停等紅綠燈的時候熄火（失去動力、通電正常）出現2、3次這樣的狀況，後來加了這個，目前沒有再發生」、「有用+1等你老車發不起來你就知道那個真的有屁用」、「真的有用，我舊車差不多12年，大約騎了7年以後，等紅燈在放油門的時候會直接熄火，後來加油4-5次後會加1次汽油精，有改善」、「老車加了，變很好催。沒有怠速熄火」、「車況正常不用，偶爾會熄火可以試試，一定要照上面寫的比例加」、「每年驗排氣前我都會加汽油精，找地方拉轉一段路再去驗排氣」、「10年老車，加了之後去騎長途，真的很有感」、「之前我的18年老機車催油門，車子的動力會斷斷續續的，加了幾次之後就好了」。

另有網友透露，「他們推廣加油精或衛生紙，會有獎勵金的樣子，所以都會問客人要不要」、「之前在加油站上班，站長規定一定要問，要不然她看到油精都沒賣到，就會罵人」。

事實上，引擎積碳是正常現象，想要降低該現象對於愛車行駛上影響，除了可在症狀輕微時，購買市面上常見的汽油精添加劑，再者就是在車輛到一定年歲時，直接進行整體清洗。

值得注意的是，積碳現象大多是得等到車輛年紀到一定歲數才有做整體清洗的必要；一般五年內的新車，其實無須大驚小怪，具備良好的開車習慣才是不二王道。

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