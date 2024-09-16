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比出國買還便宜！　太平洋百貨週年慶中區最殺回饋38%

比出國買還便宜！太平洋百貨週年慶中區最殺回饋38%（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨週年慶9/19(四)～9/24(二)搶先預購，/26(四)～10/20(日)熱烈開打。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨週年慶優惠稱霸中區，端出38%最高回饋強勢登場，年度最大檔期週年慶9/19(四)～9/24(二)搶先預購，9/26(四)～10/20(日)熱烈開打，超強滿仟送佰、預購和首四日推出限定驚喜加碼品牌豪禮、國泰世華信用卡滿額雙重好禮，還有週週驚喜卡友禮，百貨更貼心幫大家做好最佳消費門檻試算表，消費者只要按表操課，就可以輕鬆取得高回饋，譬如化妝品各櫃均有推出特惠商品，買到51000元不含贈品總回饋金額就高達9230元！絕對比出國買更划算！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「為了感謝鄉親朋友長期的支持與愛護，我們持續努力引進知名新品牌，滿足顧客的消費需求，今年3月日本宜得利家居盛大開幕，9月份還有馳名品牌相繼隆重登場：9/21(六)開幕的小米之家將在2樓提供CP值超高的手機家電、大豐原地區期盼已久的書店金石堂則於9/26(四)在7樓全新登場，還有近期即將在B2開幕的北村豆腐家等，期望用更豐富的商品陣容提供鄉親更多更好的選擇，不僅帶動人潮，更衝出業績！」

比出國買還便宜！太平洋百貨週年慶中區最殺回饋38%（圖／豐原太平洋百貨提供）

比出國買還便宜！太平洋百貨週年慶中區最殺回饋38%（圖／豐原太平洋百貨提供）

9/19(四)～9/24(二)搶先預購同享滿仟送佰超值回饋，9/26(四)～10/9(三)卡友於1樓化妝品當日單筆3000送300、全館1-7樓+9樓(部份除外)當日滿5000送500，通通累計贈送無上限！ 預購及開打首四日卡友超級加碼回饋滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、，30萬加送11000，還有國泰世華針對太百獨家推出卡友當日刷卡滿1萬3起即贈百貨禮券，最高加贈4500、刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬再加贈500，選擇樂饗購再享3%回饋！

比出國買還便宜！太平洋百貨週年慶中區最殺回饋38%（圖／豐原太平洋百貨提供）

週年慶不惜成本端出重磅加碼豪禮，9/19(四)～9/24(二)預購獨享驚喜禮，卡友當日滿3萬加送SAMPO高效淨塵兩用吸塵器、滿5萬加送市價6980元義大利CUOCO一鍋多用的油炸多功能鍋具組、滿10萬加送市價7990元SAMPO微電腦多功能萬用鍋5L、滿20萬加送市價39880元瑞典Blueair頂級旗艦款空氣清淨機、滿30萬加送市價49880元iRobot Roomba Combe i5+掃/拖機器人，每款皆為高質感、高知名度的家用精品。

還有9/26(四)～9/29(日)首四日驚喜豪禮，卡友當日滿3萬加送市價2980元陽光橘子20吋行李箱乙個、滿5萬加市送市價4990元瑞典伊萊克斯兩用手持式蒸汽掛燙機、滿10萬加送市價7990元MATRIC松木6枚刃三種模式冰沙果汁調理機、滿20萬加送市價27680元追覓DREAME H12 Dual「真」全能乾濕洗地吸塵器，各項精選超夯贈品數量有限，選購結帳的速度絕對分秒必爭！

比出國買還便宜！太平洋百貨週年慶中區最殺回饋38%（圖／豐原太平洋百貨提供）

週週卡友禮也是週年慶亮點之一，活動期間卡友當日於全館單筆滿3,000元即可兌換限量卡友禮：今年首度於預購推出加碼卡友禮，9/19(四)～9/24(二)送省時輕鬆料理的芝初薑麻油、9/26(四)～9/29(日)送手掌大小隨身便攜的晴雨兩用膠囊傘、10/3(四)～10/6(日)送大容量大開口設計的微笑休閒保溫提袋，歡迎全家大小一起來豐原太平洋百貨週年慶逛新櫃、買優惠、搶限量！

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