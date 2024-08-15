豐原太平洋百貨首度亞洲商品展 　跨台日韓一次購足

▲豐原太平洋百貨台日韓商品展即日起開跑。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨台日韓商品展於8/14(三)～8/25(日)首度開展為期12天，現場有匯集多樣豐富好物的台灣市集，並集結韓國最美鍋具NEOFLAM、日本直送海鮮農產等，還有日本裏千家傳統茶道現場展演，今年除了好吃好買，更有日本茶道文化及藝術雙重饗宴！

豐原太平洋百貨台日韓商品展8/14(三)~8/25(日)首度於9F會館登場，首三日會員消費滿1000可抽市價4,980元日本製萬古燒砂鍋、市價3,280元TRAVEL FOX菱紋晶鑽行李箱等多項精美好禮，通通有獎，現抽現領哦！

今年台日韓商品展推薦必買：日本金山寺味噌可涼拌可調料，滋味堪稱一絕！產區直送的沖繩帶殼鮑魚、北海道特級貝柱限量買3送1，絕對是中秋烤肉的頂級首選！ 初登場的佐和陶瓷，日本製的器皿，光擺盤就是一道藝術品，現場還有各式尺寸和顏色的日本吉祥物「達摩不倒翁」，其中代表招財開運的紅色達摩、好運降臨的黃色達摩，是最多顧客選購的兩款寓意！ 還有高詢問度的韓國最美鍋具NEOFLAM更是帶來下殺27折的奶白色系的四鍋全套組回饋顧客！

此外，為了帶給顧客不同的購物體驗，8/17(六)14:00~16:00特別邀請鍾宜哲教授師資群親自講解及示範表演日本茶道点前，現場展演日本裏千家傳統茶道文化及藝術，體驗日本茶道儀式感的細節美學，和自然莊重的茶道生活態度。

▲產區直送帶殼鮑魚特級貝柱買3送1。

▲日本吉祥物達塺不倒翁。

▲韓國最美鍋具NEOFLAM最低27折。

▲卡友禮滿額送曾師傅麻糬聯名合作世界麵包冠軍監製蛋黃酥。

台日韓商品展同時，全館祭出秋季化妝品節秋妝滿額送，8/14(三)~9/1(日)會員於1.9F化妝品區、2.4F內睡衣區、7F香氛區當日單筆滿3000送200，還有當日滿2000元再送首次與花蓮名店曾師傅麻糬聯名合作，並由世界麵包冠軍師傅陳永信老師監製的芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥2入，活動曝光後顧客詢問度極高！ 8/17(六)~8/18(日)滿3000元送可手提、可吊掛，亦可放置桌上的吊掛多用二合一桌扇燈，歡迎全家大小在暑假期間到太平洋百貨享受不用出國就可以購足台日韓商品的樂趣！