公司開會！年輕同事不帶紙筆「改用1物」　熟女OL愣：世代差異

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

開會1習慣出現世代差異！一位35歲的女網友表示，每次公司開會時，她都是拿筆記本跟筆來記錄，但25歲的年輕女同事則是拿出「iPad」記開會內容。對方還說，唸書的時候就已經用iPad做筆記了，令她直呼「現在的社會新鮮人都這麼科技了嗎？」貼文引發熱論。

有女網友在Threads表示，公司開會時，25歲的女同事都是拿出iPad，打開筆記APP記下開會內容，也將會議資料存放在平板裡，35歲的她則是仍然帶著筆記本跟筆進入會議室。見到年輕女同事熟練地操作平板時，她就好奇「這是妳自己練出來的嗎？」對方則回「以前唸書的時候就這樣耶，我同學也是這樣耶！」令她驚覺出現世代差異了。

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看到貼文後，就有人也超有共鳴，「真的！現在他們都用iPad寫筆記，我也還是用紙本」、「有次開會，新來的弟弟只帶手機，被主管罵說怎麼沒有帶紙筆，我心理想這就是世代差異」、「現在高中大學生都用平板做筆記了，以前我還在買筆記本寫筆記呢！」

也有過來人大推平板，「真的很方便，對我來說比紙本資料容易歸檔及保存，如果需要查特定主題或關鍵字的資料還可以直接搜尋（甚至連手寫字也可以搜尋）」、「阿姨我今年有新iPad後也開始數位筆記、無紙化學習了，我覺得最大的好處是整理與排版。」

有手寫派的網友則表示，「手寫在紙本上過的，只要紙本不弄丟，之後要找當初記的資料會比較有印象」、「我25但也都拿筆記本，因為沒辦法邊聽邊筆記，只有單核心，只能筆記本鬼畫符關鍵字」、「試過平板但我覺得平板好重，帶來帶去好麻煩」、「缺點是要充電，也怕辛苦寫的筆記檔案壞掉或無故消失。」