大林慈濟打造原民友善工作職場　花蓮慈濟原民生參訪首站　

▲慈濟科技大學護理系原住民族學生資源中心，職場培育首站來到大林慈濟醫院 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一想到原住民，一定會聯想到濃眉大眼、輪廓深、歌聲好、體能佳，但在近年來在醫療照護領域上，原住民是一股不可忽視的力量。慈濟科技大學護理系原住民族學生資源中心師生共29人，27日至29日進行為期三天的「原鄉步『職』與您相親鄉愛」，第一站抵達嘉義大林慈濟醫院進行，護理職場參訪活動，為投入護理職場「暖身」；三天的職前參訪，由大林慈濟護理部主任陳佳蓉等護理督導主管接待。

▲學生鍾毓臣分享，帶上模糊眼鏡及手套後，眼睛和雙手都不聽使喚。。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

花蓮慈濟科技大學是國內培育原住民投入醫療照護領域搖籃之一，設立護理科原民專班，提供全額公費還每月提供零用金，吸引全台原住民學子加入健康照護行列，培育出無數優秀的原住民護理師，更成為部落的健康守護者，有著「原鄉天使」美譽。

慈濟科技大學學生事務處原住民族學生資源中心主任高夏子說，原住民族學生資源中心向教育部申請職涯發展計畫，這次的經費主要來自教育部的青發組及慈科大共同補助，主要帶慈科大所有原住民學生到大林慈濟，目的是讓慈科大原民護生，認識未來進入職場的樣貌，及需要具備專業的過程，同時檢視當初選擇護理之初心，從起初夢想到現實面找到護理價值，在尚未投入職場前，實際體驗護理職場。

▲大林慈濟醫院護理部主任陳佳蓉(圖右)，慈濟科技大學原資中心主任高夏子互贈紀念品。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

三天二夜的職前實際參訪各單位活動，第一天27日，參訪主題「護理多重宇宙-不同面向」，以出生喜悅到安寧圓滿。第二天28日，主題「護理多重宇宙-無限循環」，以互換單位讓更多原鄉護生看到護理不同病室情境。最後一天29日，「復原力-心靈雞湯」，挹注能量與勇氣足以面對未來醫療照護產生巨大身心壓力。

值得一提，三天的實際職前參訪，以老人體驗營-翻轉人生，最令「充滿膠原蛋白」年齡的原鄉護生感到最新奇。慈濟科技大學二技一年級曾姵辰說，從老人體驗活動中，戴上模糊的眼鏡，耳塞棉花，穿上裝著沈重沙袋的背心，再加上手戴雙層手套，變裝成為七、八十歲的老人家，體驗當自己變老時到底有多麼不方便，在未來的護理工作更能有同理心照護病人。

另一位，五專三年級鍾毓臣則分享，帶上厚重模糊眼鏡後，盯著門診表及書本內容，直嚷著怎麼樣也看不清楚，其中最困難的是將圓柱形積木堆壘起來，戴著手套的雙手怎麼就是不聽使喚，更別說要將紅豆及綠豆用筷子夾起做分類，根本比登天還難。他說，體驗過後更能了解老人家的辛苦，也會將此次所學用在照顧病人身上。

護理部主任陳佳蓉表示，護理職場參訪「原鄉步『職』與大林相親鄉愛」活動舉辦在大林慈濟醫院至今第二次，疫情前曾經舉辦過一次，這次慈科大參加有五專三年級和四年級，還有二技一年級的護生。她讚美原住民護理夥伴活潑開朗、樂觀豁達、容易相處，充滿活力的原住民族群特質，運用這股特質，導入護理執業環境中，更增強職場正向能量，提升多元文化照護品質。

高夏子說，護理人員人才缺乏是全球的問題，台灣正也面臨護理人才培育不易，所以每一大專院校都很積極培育護理人力，就因如此，近年來原住民族群投入臨床、走入護理專業人才，其實相對越來越多。

目前，大林慈濟醫院具有原住民身分的護理師有29位，斗六慈濟醫院有1位；大林慈濟醫院是原住民護理人員學習跨文化護理的最佳工作場域，院方更期待招募更多原住民護理師，加入護理照護行列，一同照護病患及陪伴家屬渡過人生的難關。