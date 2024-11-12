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前環保署官員「性騷7女」偷親、撫胸　監院斥無悔意全票通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（12日）發布新聞稿指出，原環保署督察總隊前總隊長李健育利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾行為。於監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意。監察院於113年11月5日12位審查委員全數審查通過監察委員葉大華、王美玉、張菊芳提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人李健育長時間對女性同仁，乃至訓練班女學員與外部承攬廠商之女員工，多次有不當言語、觸碰身體乃至隱私部位之性騷擾行為，包括出差時，碰觸申訴人A女手部、頭髮、腰際與腹部，甚至在車上意圖將手摸進上衣被阻擋後，直接親吻A女嘴唇，還詢問「想當到什麼職位」。

被彈劾人還在辦公室內將手伸進申訴人B女衣褲裡碰觸身體隱私部位，要B女坐其腿上，在總隊長室裡的小休息室對B女又抱又親，還將手伸進衣褲；出差時，在車上握住B女的手、碰觸身體及親吻，在住宿房間內對B女又抱又親；在辦公室內觸碰申訴人C女肩膀、肚子、手部、臀部、腰部，親吻額頭臉頰，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉，於出差時，趁C女進入他住宿房間洽公時，從背後抱C女。

業經環境部性騷擾防治申訴調查小組於112年10月27日召開會議決議被彈劾人對3位申訴人之性騷擾事件均成立，並經監察院調查後認定其確有上開行為，構成112年8月16日修正公布施行前之性別工作平等法第12條第1項所稱之性騷擾。

環境部申調小組調查時尚發現不願提出申訴之環境部同仁N女遭李健育觸摸手部及肩膀，P女被觸摸頭髮、肩膀、腰部、胸部；經由申訴人B女及C女供述，得知有位訓練班女學員於洽公時遭被彈劾人親吻；另經環境部清查被彈劾人尚有3次對外部承攬單位女員工及地方環保局女主管之性騷擾行為。

另原環保署首長信箱於112年7月27日收到一封女性同仁的陳情信，表示「其10年前在原環訓所工作，李健育是時任副所長」，經檢視所附Line對話：「我很尊重副座，但可以不要再摸我胸部，我有點不舒服」之訊息給被彈劾人，經被彈劾人回傳「對不起」、「不敢了」，顯見該女控訴一事堪信為真，更足徵其為性騷擾女性同仁之「慣犯」。

被彈劾人於上班、出差或通勤期間對申訴人、其餘女同仁、訓練班女學員、外部廠商之女員工進行多次性騷擾行為，時間之長、次數之多、範圍之廣已令人咋舌，於監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意，違反公務員服務法第6條之規定，情節重大。被彈劾人雖於112年9月29日辭職生效，並經環境部於113年2月6日予以免職，仍有依公務員懲戒法第2條予以移送懲戒之必要。爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定，提案彈劾，並移請懲戒法院審理，以究其重大違失之責。

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