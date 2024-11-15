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嘉義4煞揮棒砸宮廟！少年持瓦斯槍反擊　「5人全遭警帶回」畫面曝

▲▼嘉義市棒砸宮廟，警逮5人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲涉案的鄭嫌一夥、以及開槍的黃姓少年昨晚間均被警方通知到案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市警方14日晚間接獲報案，南京路一處私人宮廟遭4人持棍棒猛砸，廟內一名少年見狀，持瓦斯槍反擊，現場亂成一團。全案經社群媒體露出後，衝突影片在網路上瘋傳。警方漏夜追查，將涉案的鄭嫌一夥、以及開槍的黃姓少年5人全數查緝到案，訊後依刑法妨害秩序、毀損等罪嫌，分別移請嘉義地方檢察署及嘉義地方法院少年法庭偵審。

警方調查，鄭姓犯嫌與該處私人宮廟有債務糾紛，14日晚間糾集另外3名友人持棍棒登門尋仇，猛力揮棒將玻璃門砸毀，巨大聲響引起廟內一名黃姓少年注意，立即抄起剛名瓦斯槍反擊連開數槍，場面一度十分混亂，最終鄭男一夥人鳥獸散、逃離現場，幸無人受傷。

▲▼宮廟遭砸屋主持槍還擊 嘉市警扣瓦斯槍。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲鄭嫌一夥人持棍棒砸宮廟畫面在社群網路上瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

警方獲報後立即漏夜展開追查，並循線將鄭嫌4人、以及開槍的黃姓少年通知到案，並查扣犯案工具棍棒4支及瓦斯鋼瓶槍1支等物品，全案將鄭姓犯嫌等5人依刑法妨害秩序、毀損等罪嫌，分別移請嘉義地方檢察署及嘉義地方法院少年法庭偵審。

警方呼籲，民眾遇有糾紛情事，應採取理性和平、合法方式解決問題，或撥打110請警方到場處理，切勿僅因一時氣憤而滋事，警方對於暴力滋擾行為，絕對是採取零容忍之態度，並依法究辦，以維護轄區治安平穩。

▼警方查扣棍棒、鋼瓶瓦斯槍等物。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市棒砸宮廟，警逮5人。（圖／記者翁伊森翻攝）

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