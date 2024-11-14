廣東16歲中學生研發火箭？　公眾號「小喇叭」幫推逆天簡歷

▲大陸「科技工作者之家」網頁顯示，何姓中學生是「青少年科技研究工作室正高級負責人」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，大陸網上流傳的一份簡歷引起科技界關注，該簡歷聲稱16歲何姓中學生成為「中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員」，所列出的經歷中，更出現「研發火箭方案」。有大陸網友讚嘆這位學生為「逆天優秀」，但也有人質疑簡歷的真實性。

《澎湃新聞》報導，該份簡歷還稱何姓中學生成為「中國科協青少年科技研究工作室正高級負責人」。對此，中國科協相關工作人員回應，協會旗下並無此工作室，該中學生與中國科協無關。

報導指出，在一個標有「中國科學技術協會版權所有」字樣的「科技工作者之家」網頁中，自稱在廣州南方學院番禺附屬中學學習的何姓中學生，於工作經歷部分成為「青少年科技研究工作室正高級負責人」，並自稱是該工作室「創始人、負責人、總工程師」。

此外，名為「荔省青少年科研活動小喇叭」的微信公眾號則刊文介紹何姓中學生：「男，2008年12月28日出生於廣東廣州，現任中國科學技術協會青少年科技研究工作室總負責人及總工程師、廣東實驗中學荔灣學校研究員、中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員。」

▲何姓中學生自稱是中國科協青少年科技研究工作室的「總工程師」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

該文章還介紹，何姓中學生完成氣動擠壓工程方案設計（航天航空類）發表過幾篇大陸的國家級期刊論文，設計了「探索一號」系列運載火箭方案，參加了「第八屆衝壓發動機技術交流會」、「2024年中國航天大會」。2024年1月評選正高級職稱。

對此，有網民在感嘆別人家「牛娃」（指在學習上很厲害的小孩）的同時稱：「面對這逆天的優秀，我們怎麼能頂住壓力，不讓焦慮一層層最終傳導給孩子呢？」也有網友對上述何姓中學生簡歷的真實性提出了質疑。

中國科協辦公廳相關部門工作人員表示，協會旗下並沒有所謂「青少年科技研究工作室」，更不存在為其評選正高級職稱的可能。另外一名中國科協青少年科技中心工作人員也確認，從沒有設立過此工作室，也沒有聽說過這名16歲的負責人「何某」。

對於何姓中學生個人資料中提到擔任研究員的廣東實驗中學荔灣學校，該校工作人員指，從未招錄過16歲的研究員。廣州南方學院番禺附屬中學方面工作人員則表示，沒有聽說本校學生或者教師有從事設計運載火箭的資訊。