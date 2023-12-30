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社會 社會焦點 保障人權

中學生買早餐書包被偷！警4小時尋回　他最關心筆記...原因曝

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方循線逮捕涉嫌行竊的簡姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「警察先生，怎麼辦？我的書包被偷了」高雄一名翁姓學生（16歲）28日上午，急急忙忙地跑進文山派出所，表示6時許和母親在文衡路買早餐時，將書包放在母親的機車腳踏墊上，買完早餐發現書包竟不翼而飛，由於裡面除了有個人證件及現金3900元外，還有學校考卷及筆記重點的資料夾，警方獲報調閱監視器畫面後，4個小時就抓到行竊的簡姓男子（43歲），而翁姓學生趕到警局，第一時間只關心考卷和筆記資料夾，對於現金被花光一點也不在乎，頻頻感謝警察的幫忙和高效率。

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲簡姓竊嫌趁機偷走學生的書包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，翁姓學生是28日上午搭媽媽的機車上學時，順路在文橫路上買早餐，兩人下車才一會兒功夫，一轉眼間放在機車踏板上的書包就不見了，兩人只好趕緊跑到警局報案。

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方循線逮捕涉嫌行竊的簡姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

翁姓學生告訴警察，書包內除了有個人證件及現金3900元外，還有學校考卷及筆記重點的資料夾，其中考試資料整理得很辛苦，希望警方協助把筆記找回來。

員警隨即到案發現場調閱監視器，發現當時一名騎腳踏車的男子鬼鬼祟祟地在機車旁徘徊，隨後就將機車腳踏墊上的書包取走，並騎乘腳踏車逃逸。

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲翁姓學生的資料全數被找回。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在確認嫌疑人特徵並鎖定身分後，警方在附近加強攔查，11時許即在文衡路攔到簡姓竊嫌（43歲）。簡男還一度裝傻說「沒拿、不見了」，後來瞞不住才坦承因缺錢花用而下手行竊並告知書包位置，但現金已經花用完。

翁姓學生被通知到所認領失物時，第一時間沒有先確認現金還在不在，而是先找「讀書筆記和考卷」，失而復得的學生和家長相當感謝及佩服警方效率，警方也在警詢後依竊盜罪嫌將簡男移送偵辦。

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