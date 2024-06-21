中學生校內遭同學「連刺10幾刀」！爸墜江失蹤…學校冷回：不知道

▲父親疑似墜江地點。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友6月20日發布影片爆料稱，湖南衡陽常寧市一名中學生在校內被同學刺傷，一個月後，其父親不堪重壓跳江失蹤至今。常寧市相關部門工作人員回應稱，當地政府非常重視此事，正在展開調查。

據《極目新聞》報導，6月20日，一網友發布影片控訴，自己親屬的兒子劉男就讀於常寧市某中學。5月17日晚，劉男在上晚自習時，被一名同班同學用刀連續刺傷十幾刀，身受重傷。劉男先是被送到當地一所醫院治療，此後被父親帶到長沙治療。面對兒子高昂的醫療費，加上家中老人身體不好，壓力重重的父親跳入湘江，至今仍失蹤。

該網友在影片中發布了劉男在醫院接受治療的照片，以及醫院診斷證明書。一份由常寧市人民醫院出具的診斷證明書顯示，劉男有腹部穿刺傷、胸部穿刺傷、失血性貧血等狀況。另一份CT診斷報告顯示，劉男「提示脾臟破裂並脾周及盆腔積液」。

6月20日下午，女性家屬稱，6月19日晚6時50分許，劉男父親在長沙某景點附近跳入湘江，現在還沒有找到。

劉男就讀的中學工作人員表示，不清楚其被刺傷的事情。常寧市教育局辦公室工作人員也表示，自己不太清楚此事。

6月20日，常寧市相關部門的工作人員表示，在劉父跳江之前，當地已介入對其兒子被刺傷一事的協調。劉父跳江後，當地政府非常重視此事，正在展開調查和積極處理中。

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