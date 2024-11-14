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心測小屋屋頂的秘密　從顏色選擇看出你的社交本色！

▲▼心理測驗,日本,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你知道自己在社交場合是什麼樣子嗎？來玩心理測驗看看了解自己吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導 

你是E人還是I人呢？不同個性的人在社交場合表現出來的樣子非常不同，今天不玩MBTI而是來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，一起來看看你的「社交膽怯程度」吧！

Q：當你在登山的山頂往下看時，發現一間小屋，它的屋頂是什麼顏色？ 

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▲▼心理測驗,日本,社交。（圖／翻攝自網站）

A：橘色
B：粉紅色
C：黃色
D：水藍色

選好了，往下滑看結果！

選好了，往下滑看結果！

選好了，往下滑看結果！

A、選擇橘色的你：社交膽怯度30％

選擇橘色的你個性開朗、活潑，擁有吸引人的魅力。基本上，你不怕和陌生人打交道，也很自然地與人互動，你重視禮貌，不會輕易冒犯別人。社交膽怯度約在30％，遇到開朗的人，你會輕鬆拉近距離；若對方稍微害羞，你也會適當保持距離，難怪你的周圍總是人氣滿滿！

B、選擇粉紅色的你：社交膽怯度60％ 

選擇粉紅色的你感情豐富，內心帶點小依賴。你渴望被喜愛，初次見面時，總會觀察對方的態度，如果覺得對方友善，你會敞開心扉；若感覺不對，你則會維持距離。因此，你的社交膽怯度略高於平均值。不過，你懂得把握適當的距離感，這讓你在人際交往中更游刃有餘。

C、選擇黃色的你：社交膽怯度10％

選擇黃色的你是一位憑感覺行事的人。你幾乎不會害怕與人接觸，只要覺得對方有趣，不分年齡或國籍，你都能自然地交朋友；反之，若對方無趣，你也不會特別主動接觸。你不習慣對人設防，反而樂於享受人際關係的互動，身邊總是充滿笑聲與歡樂。

D、選擇水藍色的你：社交膽怯度80％

選擇水藍色的你溫柔體貼，擅於觀察別人情緒。和不熟悉的人相處時，你會很謹慎地保持禮貌，逐步建立信任。你喜歡先了解對方的喜好和價值觀，並確保不會冒犯對方。你認為社交的重點在於尊重對方的感受和氛圍，覺得沒必要一下子就打成一片。因為你的細心與體貼，大家都覺得跟你相處特別舒服。

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