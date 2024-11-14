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綠營肯定黃珊珊反翁曉玲版《憲訴法》　歡迎白「團進團出」挺綠立場

▲▼吳思瑤 蔡易餘 立法院財政委員 記者會 再批評財劃法審查過程。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委黃珊珊近日撰文投稿法律刊物「當代法律」，反對國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，黃珊珊此舉也引發藍白合是否生變的討論，民眾黨團總召黃國昌則強調，會照柯文哲指示團進團出。對此，民進黨團今（13日）表示，黃國昌並未出席條文審查，不清楚他的立場是什麼，但肯定黃珊珊的道德勇氣跟專業良知，民進黨團正向期待，若黃珊珊、黃國昌立場一致，那民眾黨團進團出就是支持民進黨，大大肯定、非常歡迎。

翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」改為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，修法後將變相癱瘓憲法法庭。黃珊珊以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題投稿法律刊物「當代法律」，並於文中強調，翁曉玲提案如果通過，將導致憲法法庭實際運作困難，立法控制司法權運作方式，因此她個人不支持此項修正內容。

對於黃國昌強調要照柯文哲指示團進團出，吳思瑤回應，自己在司法法制委員會，憲法訴訟法審議條文時，黃國昌並未出席，自己不清楚他個人或是民眾黨團的立場到底是什麼。

吳思瑤表示，倒是看到黃珊珊在法律專刊的投書，很開心她堅持法律人專業，憲法訴訟法修法就是違憲修法，肯定黃珊珊的道德勇氣跟專業良知，至於她能否影響民眾黨其他七席立委，甚或民眾黨團一開始就採取跟民進黨團一樣的立場，也不能排除這樣的可能。

吳思瑤直言，非常期待同樣是法律人的黃珊珊、黃國昌清楚判斷，翁曉玲憲法訴訟法就是透過修法凌駕憲法、癱瘓憲法法庭，戕害人民基本司法救濟權利，民進黨團正向期待，若黃珊珊、黃國昌立場一致，跟民進黨站在捍衛憲法立場，那民眾黨團團進團出就是支持民進黨，大大肯定、非常歡迎。

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