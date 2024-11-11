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颱風「桔梗」登陸菲律賓！　2500座村莊居民強制疏散

▲▼ 颱風「桔梗」菲律賓氣象局路徑預測。（圖／翻攝自PAGASA）

▲  颱風「桔梗」菲律賓預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

文／中央社記者林行健馬尼拉11日專電

颱風「桔梗」（TORAJI）今天上午在菲律賓呂宋島東部登陸，7省大片地區發布4號颱風警報，預料會帶來嚴重災情，地方官員昨天已強制疏散2500座村莊的居民。

菲律賓氣象局（PAGASA）在最新通告中說，桔梗於上午8時10分在奧羅拉省（Aurora）濱海小鎮達里薩格（Dilasag）登陸。

呂宋島北部7省的大片地區，目前處於4號警報狀態，意味著未來12小時內的風速，介於每小時118至184公里，老舊或輕材質建築物可能遭到嚴重損壞，可能停電、停水及斷訊。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，以5號警報為最強、1號最弱。

根據民眾在社群平台分享的影片，樹木在強風中劇烈搖晃，有樹枝被吹斷倒在路中，一些房屋的鐵皮屋頂也被掀起。

距奧羅拉省大約350公里遠的大馬尼拉地區，目前處於1號警報狀態，意味著在未來36小時內，風速可能介於每小時39至61公里。

桔梗正以每小時15公里速度向西北西方行進，中心附近最大風速每小時130公里，瞬間最大風速可達每小時180公里，準備橫跨呂宋島，預計今天傍晚離開呂宋島的陸地，吹向南海。

包括大馬尼拉在內的許多地區的學校今天停課。

這是過去1個月內第4場侵襲呂宋島的颱風，先前的潭美、康芮以及銀杏等3場颱風，已奪走百餘人的生命，造成慘重的農業及基礎設施損失。

為防止洪流及土石流造成更多傷亡，菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）昨天即已下令強行疏散沿海及山區2500座村莊的居民。此外，軍方與海岸防衛隊已提前把救災器材及糧食，運到可能的重災區。（編輯：陳承功）

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