　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

▲ 颱風「桔梗」菲律賓預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

▲ 颱風「桔梗」菲律賓預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

文／中央社記者林行健馬尼拉12日專電

颱風「桔梗」（TORAJI）侵襲菲律賓北部地區，超過15萬人受災，其中近1萬5000人被疏散至臨時收容所，幸未傳出重大災情與民眾傷亡。

桔梗昨天上午在菲律賓呂宋島東岸登陸，今天上午從呂宋島西岸離境，中心附近最大風速每小時95公里，瞬間最大風速可達每小時115公里，以每小時10公里速度向南海行進，預計今晚8時離開菲律賓責任區（PAR）。

目前菲律賓只剩北部3省部分地區還處於1號警報狀態，這是菲國5級熱帶風暴警報系統中的最低層級，意味著在未來36小時內，風速可能介於每小時39至61公里。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天發布的災情報告，有3萬6788戶家庭受災，相當於15萬3643人，其中1萬4971人被疏散至臨時收容所。

桔梗引發淹水及土石流，導致部分道路及橋梁無法通行，29座城鎮斷電，但僅有4棟房屋受損，未接獲民眾傷亡通報，基礎設施與農業損失仍待估算。

菲律賓救災部門已經提前把救災器材及民生物資運到可能的重災區，以免交通阻絕影響救災及賑濟工作。

雖然桔梗正逐漸遠離菲律賓，但颱風天兔（國際命名：Usagi）又於呂宋島東南東方向950公里處生成，有可能在14日掠過呂宋島北端。

菲律賓氣象局（PAGASA）表示，天兔目前尚未對菲律賓造成影響，但從今晚開始可能為呂宋島東部和北部地區帶來大雨及強風。

如果天兔侵襲呂宋島，其將是過去一個月間繼潭美、康芮、銀杏和桔梗之後來襲的第5個颱風。

菲律賓每年平均遭20個颱風侵襲，通常會帶來強風驟雨，引發致命土石流。（編輯：張芷瑄）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」
快訊／珠海35死慘案　習近平下令了！
珠海體育場「開車撞人」已35死！　兇手不滿離婚財產分配
抗韓先發第4棒出爐：台灣大賽MVP曾頌恩　曾豪駒：近況不錯
議員李柏毅與長腿正妹登記結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

邀朋友作客變亂搞慘案！人妻遭撿屍猥褻　老公被勾引出軌

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

最長壽美國人！114歲人瑞最常去這地方　給簡單1建議：努力工作

川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

疑收受毒品！　日本奧林巴斯前CEO考夫曼被法辦

南韓爆百日咳疫情！2月嬰有痰狂咳　確診5天後死亡

真實版寄生上流！地板傳詭異敲門聲　「掀開驚見裸男」已偷住半年

逼情婦11歲兒看「媽媽性愛片」！他遭孕婦持扳手痛毆　險喪命

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

兩貓聽寶寶哭聲衝上前關心　趴床邊緊盯：需要幫忙嗎？

邀朋友作客變亂搞慘案！人妻遭撿屍猥褻　老公被勾引出軌

颱風「桔梗」襲菲律賓　逾15萬人受災！1.5萬人棲身臨時收容所

澳洲「屍花」開了！死老鼠腐臭味四溢　民眾排隊搶聞

俄空襲炸毀烏東前線附近水壩！　烏克蘭憂大淹水

最長壽美國人！114歲人瑞最常去這地方　給簡單1建議：努力工作

川普馬斯克「兄弟情」恐短命！　歷史學家剖析3原因：不會長久

疑收受毒品！　日本奧林巴斯前CEO考夫曼被法辦

南韓爆百日咳疫情！2月嬰有痰狂咳　確診5天後死亡

真實版寄生上流！地板傳詭異敲門聲　「掀開驚見裸男」已偷住半年

逼情婦11歲兒看「媽媽性愛片」！他遭孕婦持扳手痛毆　險喪命

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

罹肝癌晚期！他吃1蔬菜＋治療「8顆腫瘤全消失」　醫：沒再復發

956萬卡友注意！　2家銀行明年開始「清卡」

康寧街標線人行道開罰遭譏設計不良　汐止警回應

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

海象太差「鈺洲啟航輪」仍無法抽油　工程船日租估近百萬元

台灣港務公司獲「金安獎」　展現工程卓越及安全管理實力

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲　雙方深化農產交流紀念台南400

珠海35死慘案！習近平親自指示：性質極其惡劣 依法嚴懲兇手

日AV「變態教主」被新人女優評：用噁臉舔人！　親發文吐心聲了

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

國際熱門新聞

特斯拉「車門打不開」4人活活燒死

客機「降落海地」遭槍擊　多家航空宣布停飛

22年前買的電視「扛去Costco退貨」

普丁擬設性愛部門！強制停電逼夫妻壞壞

台灣被點名　川普關稅這幾國要小心

人死後發生什麼事？護理師揭「殘酷現實」

頭髮捲進摩天輪　13歲少女「整片頭皮被扯下」

分手隔天腦震盪　男「忘記分手」和女友結婚

日本嬤油門當煞車踩衝上人行道！釀1死3傷

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

日氣象廳估天兔「16日接近台灣」

美股「川普行情」破40000點　台積電ADR反跌3.55％

婚禮籌備10個月「賓客都沒來」

日在野黨領袖劈腿「背叛元配」　愛妻美貌曝

更多熱門

相關新聞

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

天兔颱風今凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇預估，周四中午前發布巴士海峽、東南部海域的海上颱風警報，後續接著發布花蓮、台東、高屏的陸上颱風警報機會也不低；他也提到，天兔颱風跟2003年的米勒颱風，路徑相同、都是11月颱。

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

11月颱風爆發「2關鍵因子」　鄭明典曬一圖解析秒懂

11月颱風爆發「2關鍵因子」　鄭明典曬一圖解析秒懂

日氣象廳估天兔「16日接近台灣」

日氣象廳估天兔「16日接近台灣」

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

關鍵字：

颱風菲律賓災情疏散警報

讀者迴響

熱門新聞

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！　享年39歲

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

親戚狂炫耀「兒在台積電」獎金領200萬！內行打臉

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

台中+27處科技執法！名單公布

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面