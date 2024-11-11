豪門婚變鬧刑案！宏泰林鴻南否認竊3000萬珠寶　正宮加碼：是搶奪

記者黃哲民／台北報導

宏泰集團掌門人林鴻南今年（2024年）與結縭25年的妻子王婉玲爆發豪門婚變，遭王女指控擅自取走保險箱內價值3000萬元珠寶，檢方起訴林男涉犯竊盜罪嫌，台北地院今（11日）首度開庭，王女透過律師加碼主張林男施用肢體暴力、應以搶奪罪論處，林男不認罪，強調「珠寶都是我的，保險箱也是」，法官諭知擇期再開庭。

▲宏泰集團負責人林鴻南被妻子王婉玲指控強取3000萬元珠寶，11日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

林鴻南開完庭不受訪，透過杰論法律事務所發表聲明指出「林先生與王女士間有所糾紛均屬私人家庭事務，衍生案件刻均由法院審理中，為尊重司法、維護乾淨的審判空間、不浪費社會資源，林先生針對王小姐所有不實指控，將留待司法查明真相，以維個人名譽」。

▲宏泰集團負責人林鴻南（中）被妻子王婉玲指控強取3000萬元珠寶，11日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

現年57歲的林鴻南是宏泰集團創辦人「台灣地王」林堉璘的大房三子，林堉璘生前號稱資產上千億元，2018年過世後，林鴻南全面接掌宏泰集團，事業版圖涵蓋房地產、金融、壽險、證券與投信等產業。

林鴻南與55歲的妻子王婉玲近年失和、分居在北市松山區同社區不同房子，他本案被控今年1月14日中午，到王女住處要兒子開門後，進屋表示要拿取保險箱內物品，趁王女打開保險箱不及防備，直接拿走7件裸鑽等珠寶、價值共約3000萬元。

經王女提告，檢方起訴林鴻南涉犯竊盜罪嫌，北院今首度開庭，林鴻南不認罪，強調本案「珠寶都是我的，保險箱也是，住所也是公司給我住的房子」。

▲宏泰集團創辦人林堉璘的兒子林鴻南。（圖／ETtoday資料照）

辯護律師指出，王女從沒舉證購買這批珠寶的單據、金流或時間、地點，且王女在檢方偵訊時，起初聲稱自購這批珠寶，卻又改稱是林男贈與，前後矛盾不一，甚至王女出示珠寶店離職女員工的手寫證明，疑有倒填購買日期的虛假，應由王女證明這批珠寶確由林男贈與。

王婉玲今沒現身，委任律師到庭加碼主張，有錄音可證本案珠寶為王女擁有，當天林男「奪取」珠寶時，與王女肢體拉扯、施加強暴脅迫手段，雖未達不能抗拒程度，但逕自拿取已構成不法所有意圖，應改以搶奪罪論處，可傳2人的兒子作證。

審查庭法官表示因案情複雜，將移由審理庭重新分案、擇期再開庭。林鴻南離開時不回應媒體發問。

林鴻南反控王婉玲去年（2023年）底涉嫌拿花盆砸破公司大門，今年3月又踹踢公司撥給他使用的保時捷電動車造成多處刮傷，妻舅王憲欽並抓傷他後頸，經檢方起訴，北院一審日前依毀損罪判王女拘役50天與2月徒刑，依傷害罪判王男拘役30天，均得易科罰金，可上訴。

林鴻南另訴請與王婉玲離婚，王女今年9月透過媒體批林男長期對她家暴又外遇、卻污衊她外遇酗酒，王女強調仍深愛林男，希望對方有天能夠知錯回家、自己會等著他。