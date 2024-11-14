女童比跆拳道錯失金牌　當場遭教練爸爸暴力攻擊！裁判也看不下去

圖文／鏡週刊

科索沃8歲女童費提歐（Valina Fetiou）近日參加於阿爾巴尼亞舉辦的跆拳道歐洲錦標賽，打進6-8歲組決賽。不過費提歐輸掉金牌，當比賽結束她回到場邊休息區時，身為教練的爸爸竟然當場對她暴力攻擊，連現場的裁判都看不下去。

據英國《每日郵報》報導，費提歐在決賽中，對上來自塞爾維亞的薩維可（Nina Savic），不過最後由薩維可拿下冠軍。輸了比賽的費提歐，雖然到了場邊，但她的表情顯現，對於自己的表現相當自責。但接下來身為教練的爸爸舉動，更是讓人傻眼。

畫面可見，爸爸暴力地扯掉費提歐的頭罩，導致費提歐一度重心不穩跌坐地上，隨後費提歐又被爸爸暴力地拉起來，並對她重重搧巴掌。旁邊的裁判一度看不下去，立刻上前制止，但隨後爸爸疑似不滿裁判的介入，雙方發生爭執。最後有一名女性工作人員，給予費提歐擁抱，並陪同費提歐離開會場。

事後爸爸解釋，是為了要「讓運動員冷靜下來」才出此下策，但他的舉動也立刻引來民眾責難與非議。最後歐洲跆拳道聯盟下達懲處令，禁止費提歐爸爸在近6個月內參與任何國際與國內賽事。

Јебем ли вам маму болесну шиптарску!

Наша Нина Савић (8) освојила је злато на такмичењу из теквандоа победивши малу шиптарку са КиМ.

Тренер је ладно ишамарао.

Браво Нина а они нек се шамарају. Ко им јебе матер pic.twitter.com/ahwr0QndUi — Оља (@Srbijo_majko) November 10, 2024

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