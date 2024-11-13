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第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了　妹子狂追問：很尷尬

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲第一次愛愛，男友突然面有難色。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「第一次就這樣沒了！」一名妹子哀號，特別期待與男友第一次壞壞，豈料進行到一半，男友做不下去且臉色怪怪的，頻頻追問一下，答案尷尬又崩潰，男友坦言私密處有異味而無法激戰。事後原PO去看診，確實有發炎的狀況，尋求過來人如何保養？引發全場吵翻。

一名女網友在Dcard表示，目前交往第3個月，最近兩人終於嘗試第一次親密連結，為了讓過程順利與舒服一些，小倆口還爬文與買了很多道具，「那天男友一開始很溫柔還讓我放鬆不要緊張」，沒想到後面男友開始面有難色。

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原PO拚命追問原因，結果真相爆尷尬，男友說「覺得妳下面有異味...」導致他做不下去。原PO崩潰直呼，自己根本沒感覺也聞不到，「男友也很尷尬，第一次就這樣沒了。」

事後，原PO偷偷去看婦產科，醫師檢查後表示私密處發炎，開藥之餘也建議可吃蔓越莓的保健品，讓原PO欲哭無淚求問過來人建議，「我想挽回我的第一次，真的有夠崩潰...已經一個禮拜不敢跟男友見面了。」

底下網友熱議，「重口味少吃，褲子穿透氣寬鬆一些不要太緊的，內褲穿棉質，平時洗澡不要過度清潔，洗完澡擦乾或稍微吹乾」、「蔓越莓比較針對泌尿道感染，益生菌對陰道更有效」、「我是喝蔓越莓原汁加優酪乳，蠻不錯的，不太會有異味，也比較不容易發炎，日常清潔也會用專用私密處清潔」、「愛愛前先洗澡很重要」、「內褲一律自己手洗不丟洗衣機、每天多喝水至少1500cc、不憋尿，衛生紙擦拭私密處用按壓方式」。

但有網友質疑真實性，「妳自己私密處發炎，自己還不知道就有點扯」、「有些人陰道感染發炎是無症狀，但那個分泌物或味道很明顯就不正常啊」、「每天洗澡的時候，脫掉自己的內褲聞一下，不就知道有沒有異味了？自己的身體自己多關心啊」。

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