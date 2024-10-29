二審宣判前朱學恒再求與鍾沛君和解　高院開調解庭仍破局

▲朱學恒強吻鍾沛君案，二審高等法院宣判前，法院再傳喚他出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月。案經上訴，高等法院日前已經完成審理程序，並訂11月14日宣判。但朱再向高院請求調解，高院同意，並於29日再傳雙方調解，不過雙方對於和解條件沒有共識，最後和解破局。

鍾沛君去年6月間在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月間某次餐敘，在其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱開直播道歉，也狡辯說自己當天喝到斷片，完全記不起來了。檢方去年10月底認定朱2度強吻鍾沛君，依照「強制猥褻罪」提起公訴。一審法院認定有罪，將朱判刑1年2月。

▲朱學恒強吻案，二審宣判前法院再傳喚鍾沛君到庭。（圖／記者吳銘峯攝）

案經上訴，高等法院多次開庭審理本案，全案已於日前完成審理程序，並訂出宣判日期。朱學恒在二審期間為了躲避媒體，每次均提早半小時到一小時到庭，每次出庭均一身黑衣，面對記者也面無表情，從不回應。最後一次審理程序時，鍾沛君也在媒體前痛批朱跟他的律師仍不斷在提價碼，「我說過我不是商品，請不要用價碼跟錢來羞辱我，這件事關係的是正義跟真相，從來就不是錢的問題」。

朱學恒為了請求輕判，在二審中第二度請求調解，高院准許後，29日再度傳喚2人到庭。庭訊採不公開審理，一開始先由朱與律師進入法庭，鍾沛君方面並未進入。半小時後法官請鍾沛君進入法庭，朱則與律師到另一邊的走廊討論。

之後又再進入庭訊，法官請雙方均進入法庭，但沒多久又再打開大門，雙方分別走出，整個庭訊歷時1小時10分鐘。庭後朱學恒仍不願回應，至於鍾沛君也說這次不特別說明，「靜候審判」。看來雙方仍無達成和解共識。