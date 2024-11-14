麥當勞鬆餅堡Day2又賣完！民眾早起撲空崩潰：怎麼會這樣

▲麥當勞厚鬆餅堡系列貼出售完公告。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞13日首賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，有門市當天8點多就售完，不少網友崩潰表示「沒吃到」。今開賣第2天，有民眾早起想嚐鮮卻看到「暫時售完」公告，也忍不住崩潰大喊：「怎麼會這樣！」

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」開賣首日全台門市湧進滿滿人潮，包括歡樂送、得來速也是點單接不完，當天就有餐廳貼出「已售完公告」，最早8點多就賣光，讓不少民眾崩潰直呼「排隊排了10分鐘，店員突然喊厚鬆餅堡沒了」、「沒吃到可惡」、「還會補貨嗎」；業者則表示有部分餐廳目前暫時售完，正補貨中，將於到貨後恢復供應。

▲有不少民眾早起吃麥當勞早餐。

《ETtoday新聞雲》稍早直擊麥當勞光復餐廳，門市已貼出「早餐厚鬆餅堡系列已暫時售完」公告，預計11月15日起才會陸續供應，不少民眾一聽到售完消息也感到十分失望，店員則解釋厚鬆餅堡系列約今天7點左右就售完，原因是昨天賣太好，已經緊急補貨中，最快明天就會繼續販售。

一名郭小姐剛要走進門市就看到厚鬆餅堡系列暫時售完公告，立刻震驚直呼：「怎麼會這樣！」透露昨日原本就想來吃，但因為內湖排隊要排1小時，想說今天送小孩上學時再來點，結果就沒了，「為什麼！太過分了！」

還有一位謝先生則說昨天才知道厚鬆餅堡系列開賣，但已經超過麥當勞早餐供應時間，今天想來嚐鮮結果撲空，「有點嘔，我還特地早起，現在在找下一家有沒有機會，不想要白跑一趟。」

▲「厚鬆餅堡系列」一共有3口味選擇。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」共3口味選擇，使用印有麥當勞LOGO的楓糖厚鬆餅皮，分別夾入香煎豬肉片、香煎火腿片，再放進太陽蛋佐以切達吉事及楓糖醬，打造鹹甜口感，單點售價69元起，即日起至12月17日早餐時段開賣或售完為止。