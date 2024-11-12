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越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」重大死傷畫面曝

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲越野車闖珠海體育中心衝撞人群，跑道留下大量血跡，現場死傷慘重。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣東一名62歲男子11日晚間開越野車闖入珠海香州區體育中心，並衝撞在內運動、散步的人群，導致10多人死傷，跑道上血跡斑斑，屍橫遍野，現場一片混亂。

珠海市公安局香洲分局今晚證實，晚間7時48分許，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人後駕車逃逸。警方到場處置後，已將傷者送往醫院救治，目前62歲樊姓司機已被控制，相關調查工作正在進行中。

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

一名目擊者在網上控訴，該名男子開越野車衝進體育中心「報復社會」，「猛踩油門撞了一圈」、「轉圈撞，撞了很多人，撞了一圈跑了，我看著他跑的...」引發關注。

至於確切傷亡人數及傷情，尚待官方進一步釐清。

▼珠海市公安局警情通報。（圖／翻攝自微博）

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

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