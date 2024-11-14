台灣爆冷擊敗南韓　全場嗨填「道歉表」爽炸：中華隊對不起！

▲許多網友狂填「道歉表」。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強棒球賽，中華隊首戰以6：3擊敗南韓隊，打破許多人眼鏡。有趣的是，原本一票不看好中華隊的網友，賽後紛紛PO出「道歉表」，要向4對象致歉，分別是中華隊、中華隊總教練曾豪駒、潘傑楷及陳傑憲，「現在限動都是道歉表，但大家都填得很開心」、「記得填好填滿，對不起」，相當逗趣。

此次賽事中，因為多名好手沒有出場，中華隊實力並不被看好，不過最後全場8安打，陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲，林立、潘傑楷、林家正、李凱威也有安打表現。其中陳傑憲在熱身賽中打擊低迷，對上南韓敲出2分砲，用精采表現打臉不看好的人。

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至於總教練曾豪駒，在28人名單公布後，就不斷被質疑選人決策。賽後談到首戰關鍵，曾總表示，「有全壘打先得分，讓全隊壓力釋放，昱珉把分數壓制住，後續投手都有完成任務，該煞車時就踩住煞車，感謝投手教練即時反應，讓這場能領先到最後。」

因此，大票網友賽後紛紛PO出「道歉表」，「道歉表歡迎自取，建議存下來，因為後面還有很多場可能會用到」、「我需要道歉表，賽前低估了台灣隊實力，但兩發全壘打炸裂韓國，就是爽啦」、「之前PTT XXXX有大佬提供道歉表產生器，可以開始填了。目前：陳晨威（雖然不知道要道歉什麼）、陳傑憲（四爺我真的錯了）。」