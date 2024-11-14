巴西最高法院「驚傳2聲爆炸」！　男嫌當場自殺身亡

▲巴西最高法院13日發生爆炸案，凶手當場自殺身亡，當局緊急封鎖現場。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴西首都巴西利亞（Brasilia）13日發生恐怖事件，一名男子試圖闖入最高法院失敗，竟然當場引爆炸藥、自殺身亡，導致法官及員工全都被迫撤離。

路透社、美聯社報導，當地時間傍晚7時30分左右，巴西最高法院才剛結束一場全體會議，就響起2次巨大爆炸聲，間隔大約20秒，幸好所有法官及員工都安全離開。消防單位隨後表示，一名男子在現場身亡，但尚未證實其身分。

聯邦區副州長萊昂（Celina Leão）表示，男嫌在國會停車場的一輛汽車上引爆炸藥，沒有造成傷亡，然後走向最高法院，試圖進入大樓，「他失敗了，然後又發生了其他爆炸。」她認為這可能是一起自殺及孤狼行動，但仍需透過調查釐清。

案發地點靠近「三權廣場」（Three Powers Plaza），除了巴西最高法院之外，國會及總統府也在附近。幸好，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）當時不在總統府，但為了避免風險，參議院14日全天關閉，眾議院也關閉到中午。

巴西最高法院近年因為打擊假消息，成為右翼團體及前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者的威脅目標，其中又以大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的處境最為嚴峻。今年8月底，他以防範假消息氾濫為由，下令X（前身為Twitter）在巴西停止營運。

值得注意的是，5天之後，G20高峰會就要在里約登場，中國國家主席習近平也將在近期訪問巴西利亞。警方目前已經封路調查，但尚未揭露犯案動機，至於總統維安單位也在周遭進行全面掃蕩。

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