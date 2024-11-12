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苗栗縣前議員黃聲全豪邁一句「這餐我請」　賄選判刑3年10月定讞

▲▼苗栗縣前議員黃聲全賄選遭判刑定讞。（圖／翻攝臉書：黃聲全-苗栗更美好 ）

▲苗栗縣前議員黃聲全賄選遭判刑定讞。（圖／翻攝臉書：黃聲全-苗栗更美好 ）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗縣前議員黃聲全，在2022年競選時，趁著選民聚餐時，到包廂內向選民宣稱「這餐我請，拜託你們支持我」，並買單2400元餐費。一二審均認定他犯罪明確，依賄選罪判刑3年10月，全案上訴後，最高法院12日駁回上訴定讞，黃聲全將入獄服刑。

現年72歲的黃聲全，曾在2014年間以無黨籍身分選上縣議員，但2018年卸任後，因故未參選當屆議員。直到2022年，他又捲土重來，仍以無黨籍身分參選苗栗縣第五選區的議員，最後以得票3,180票，順利當選。

但檢調單位查出，他在投票日前的9月19日19時許，在他實質掌控的釣蝦場內，邀請馮姓女子等8名成年男女，到包廂內用餐。席間黃聲全到包廂內敬酒，一同飲食，最後他更向眾人說「這餐我請，拜託你們支持我」，之後買單2400元。檢方查證屬實後，依照違反《公職人員選舉罷免法》賄選罪提起公訴。

法院審理時，黃聲全否認犯罪，辯稱當時並未進入包廂內敬酒，也沒說過要買單的話；他還說，席間有一名周姓女子是支持其他候選人，懷疑是周女與該名候選人羅織罪名、故意陷害他。全盤否認犯罪。

但法院根據其他在場證人的供詞，認定黃聲全確實買單餐費，也向眾人尋求支持，一二審均將他判刑3年10月。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，黃聲全將入獄服刑。

此外，檢方也提出民事當選無效之訴，高等法院台中分院今年3月間二審判決當選無效確定，黃聲全遭到解職，改由落選頭遞補縣議員職位。

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