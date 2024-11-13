纏訟16年終定讞！前三峽鎮長圖利旅遊業者　54罪判刑6年定讞

▲前三峽鎮長陳佳烜圖利案，纏訟15年，終於獲得最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

升格前的台北縣三峽鎮前鎮長陳佳烜，被控在其2002年到2009年任內，圖利特定旅遊業者，遭檢方提起公訴。案件纏訟16年，最高法院13日採信更二審見解，認定陳佳烜犯下54個《貪污治罪條例》「圖利罪」，但經過《刑事妥速審判法》減刑後，判刑6年、褫奪公權4年定讞；同案被告、前民政課課長詹亦樹也遭判刑4年、褫奪公權2年定讞。

陳佳烜在2002年競選選上三峽鎮長，4年後成功連任。但因爆發本案，台北縣政府依法分別於2008年6月、2009年6月，對他兩次停止職務，並指派代理市長。最後台北縣於2010年12月25日升格，三峽鎮改為三峽區，區長由新北市長指派。陳佳烜成為三峽最後一任民選鎮長。

判決指出，陳佳烜與蘇姓旅遊業者為舊識，他明知蘇女借用其他旅行社名義投標，竟於辦理各項旅遊採購標案時，對於蘇女投標後的審標、評選、開標、議價、決標等等程序，陳佳烜與詹亦樹等人刻意忽略蘇女借牌圍標的狀況，協助其取得標案。案經檢調單位查獲後，提起公訴。

案件2008年間偵結起訴，陳佳烜一審遭判刑10年6月、二審改判刑10年2月，更一審改判刑10年，一直到了去年11月的更二審，高等法院認定他犯下54罪，分別量處有期徒刑4年到1年8月不等刑期；其中有些犯行根據2007年的減刑條例減刑，另外有些犯刑則根據《刑事妥速審判法》規定減刑，最後更二審宣告他應執行有期徒刑6年、褫奪公權4年。另外詹亦樹也遭判刑4年、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。