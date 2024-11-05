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小米將辦駕校供車主培訓　陸網友熱議：雷軍創業是要創死各行各業

▲小米創辦人雷軍。（圖／翻攝微博）

▲小米創辦人雷軍。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

小米創辦人雷軍10月29日在「小米15系列暨小米澎湃OS 2新品發佈會」上透露，未來將推出小米駕校供車主們學習，他表示，「很多人拿到駕照後，其實不是真的會開車，所以，我們有高級駕駛培訓，有賽道駕駛培訓，有飄移培訓，到時候會把它開放給我們的車主朋友們，讓大家都有機會接受好的培訓。」

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7。（圖／翻攝小米）

《極目新聞》報導，小米15系列暨小米澎湃OS 2新品發佈會上，小米集團CEO雷軍震撼宣佈小米汽車原型車在紐北賽道創下的6分46秒874的驚人圈速，成功登頂「紐北全球最速四門車」。同時，他還領銜發佈了包括小米15系列手機、小米澎湃OS 2等多款新品，涵蓋了手機、平板、手環、手錶等多個領域。

據悉，在小米啟動「實體駕校」前，由小米科技等共同成立的「木倉科技」已推出「駕考寶典」APP，該軟體主要是提供線上學車服務，僅2021年就吸引3539.89萬人註冊使用，是大陸目前用戶數量最多的網路學車平台，有望上市成為「線上培訓駕駛」第一股。

外界分析，雷軍基於「駕駛培訓」這門生意在網路反應良好，或將搭著小米汽車的版圖擴張，成立實體的駕駛培訓學校，提供車主們更加適應電動車及小米汽車的使用及操控性。

對此，部分網友紛紛回應稱，「原來真正的創業是創四（死）每一個行業」；「實體駕校們瑟瑟發抖」；「 小米遲早統一各行各業武林」；「有小米在的地方就有江湖」；「小米駕校怎麼報名？」。

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