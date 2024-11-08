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振興醫院心臟專科暨國際醫療大樓動工　導人工智慧提升醫療水準

▲▼ 。（圖／振興醫院提供）

▲振興醫院舉行心臟專科暨國際醫療大樓的開工動土典禮 。（圖／振興醫院提供）

記者王威智／綜合報導

振興醫院於今（8日）舉行心臟專科暨國際醫療大樓的開工動土典禮。新大樓將於2028年2月完工啟用，並將納入綜合科別的國際醫療專區，並導入振興自行研創的眾多人工智慧技術，將提供民眾更優質的醫療服務與就醫環境。

振興醫院魏崢院長表示，此次心臟專科暨國際醫療大樓的興建，是為了回應振興醫院自成立以來，始終致力於提供世界一流的心臟醫療服務，並在心臟醫療領域樹立了領航者的重要地位。新大樓的興建將持續提升醫療照護品質，引領治療方法的創新與卓越發展。

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魏崢院長感謝尹衍樑董事長、全體董事會董事以及榮譽董事，給予所有醫院醫護同仁最大的支持和肯定。他也感謝歷任院長的指導和付出，以及所有愛護振興醫院的民眾的信任與期勉，讓新大樓能夠順利推動。

▲▼ 。（圖／振興醫院提供）

▲▼振興醫院全新心臟專科暨國際醫療大樓預計2028年啟用，將成為智慧醫療新標竿 。（圖／振興醫院提供）

▲▼ 。（圖／振興醫院提供）

新大樓將採取未來醫院與重視病人就醫經驗的設計，實施五大分流，包含病患、醫護人員、物品、資訊及國際醫療專用動線之區隔。並將有防火工程最高安全等級設計、中央監控安全連動控制、緊急災害應變中控室等，確保人員安全。

在永續發展方面，心臟專科暨國際醫療大樓將採黃金級綠建築、建築能效一級，並以建築管理監控系統調控機電系統，實時監控系統耗能進行能源管理，採用高標準環保緊急發電機、全熱交換器及化學除溼轉輪、室內空氣品質監控自動通風系統、屋頂綠色景觀及雨水貯留、空調箱冷凝水回收、創新晝夜節律照明等，為節能減碳付出心力。

新大樓將連接原有第二醫療大樓，設計有長達30公尺「時空長廊」聯通道，呈現出振興醫院自第一醫療大樓建立時，肩負照顧小兒麻痺患者的使命，到第二醫療大樓成為國內首屈一指心臟權威的成長，乃至於新大樓引領未來的醫療照護發展願景，傳承本院宗旨「慈善心．服務情」的核心精神。

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