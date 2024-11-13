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網傳廣東「大亞灣核電站爆炸」 紅色煙霧中帶有火光

▲昨日深夜大陸網上有4張相片流出，指稱廣東大亞灣核電站爆炸。（圖／翻攝微博）

▲昨日深夜大陸網上有4張相片流出，指稱廣東大亞灣核電站爆炸。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸網路於昨（12）日晚間流傳多張廣東南部大亞灣地區的相片，顯示有廠房冒出大量煙霧及夜空被染成橘紅一片，部份網友擔心是否大亞灣核電站發生事故。惠州消防今日通報指出，事件為石化廠生產廠房有異常，企業採取緊急排放燃燒，不涉火災，無人傷亡。

綜合《星島日報》、《香港01》報導，昨日深夜大陸網路討論區有網友發出題為「大亞灣發電廠爆炸？」貼文，流傳的不同角度照片顯示，大亞灣一帶夜空出現大片橘紅色煙霧。也有民眾反映惠州區的天空中出現大片不明的黃色煙霧。從照片看，橘紅色煙霧照亮了天空，當中疑似有火光。

▲昨日深夜大陸網上有4張相片流出，指稱廣東大亞灣核電站爆炸。（圖／翻攝微博）

由於照片在網上不斷流傳，不少網友猜測原因，有人擔心是否大亞灣核電廠發生事故。

廣東惠州市消防救援支隊今日發布情況通報指出，12日凌晨約2時，惠州大亞灣石化區中海殼牌二期生產工藝發生波動，企業採取緊急停車、排放到火炬燃燒的工藝處置措施，未發生火災事故，未造成人員傷亡。

▲昨日深夜大陸網上有4張相片流出，指稱廣東大亞灣核電站爆炸。（圖／翻攝微博）

香港保安局也於凌晨澄清，指並無收到大陸相關機構的通報，經與廣東省核應急委員會辦公室查證後，確認核電站運作正常，有關消息毫無事實根據，純屬謠言，呼籲市民切勿輕信任何謠言。

佔有該核電廠25％股權的香港「中華電力」回覆媒體詢問時表示，照片中並非大亞灣核電廠，並指核電廠「一切正常」。

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