全台「最不舒服城市」　一票狂點名它：又濕又擠！

▲一名網友詢問全台「最不舒服城市」為何？其中以基隆的討論度最高。（示意圖／侯世駿攝）

文／CTWANT

全台共有22個縣市，每個地方都各有優缺點。一名網友近日就發文透露，自己由於求學、工作因素，陸續住過北中南等多個城市，原PO坦言，自己認為住起來最不舒服的城市是基隆，其次則是新北的中永和地區，原PO也好奇詢問其他網友的想法，結果此文一出，意外掀起熱烈討論。

原PO日前在PTT上發文表示，自己因工作、讀書、父母及女友居住地等因素，從小到大住過北中南等多個城市，原PO認為，全台灣的都市規劃都差不多，但以自己住過的城市排名的話，最爛的是基隆，「真的又擠又爛，停車位又少，天氣也差」；其次則是中永和地區，「道路又小又彎，一堆連車子都難以進去的小巷」。

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不過最後原PO強調，這只是自己的個人主觀看法，同時好奇詢問其他網友，「因為還是很多地方沒住過，想問問各位有沒有住過最不舒服城市能分享？」

此文一出，引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「第一名認同，第二名我想選苗栗」、「三峽北大才是盤子住的，腹地小又超擠」、「中永和那待之前去住朋友家就覺得超恐怖的了」、「你看房價就知道了，基隆離台北那麼近，但是房價跟三蘆新板完全不能比」、「冬天的高雄，排名絕對靠前的吧」、「只住過台中、台南、高雄，三選一會選台南」、「花蓮，三不五時都在地震」。

其中不少網友坦言基隆的氣候較潮濕，「基隆幾乎沒有出太陽的日子」、「基隆＋1，一直下雨也潮濕」、「基隆雨都交通又怪，假日還一堆人擠」、「基隆，難以想像長期住在雨都」、「不是土生土長的基隆人，很難適應這天氣」。

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